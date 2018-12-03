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Арьен Роббен в конце сезона покинет "Баварию"

Хавбек "Баварии" Арьен Роббен сообщил, что покинет команду в конце сезона.

"Я принял решение покинуть "Баварию" несколько недель назад. Думаю, это правильно, и нужно сказать об этом сейчас.

Я здесь уже десять лет, это были чудесные годы. Просто невероятно, что я всё ещё играю на таком уровне в этом возрасте и могу сыграть так, как это было с "Бенфикой", — цитирует голландца Omnisport.

Роббен выступает за мюнхенцев с 2009 года. Голландец сыграл в 305 матчах, забил 143 гола и сделал 101 результативную передачу.
Теги: Бавария Роббен
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