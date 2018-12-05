Роберто Манчини: cборная Италии будет среди основных претендентов на победу на Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, что его команда должна быть одним из кандидатов на победу на Евро-2020."Мы должны отлично подготовиться к чемпионату Европы. Сборная Италии будет среди основных претендентов на победу, такова наша цель. К счастью, в нашей сборной собраны очень хорошие футболисты мирового уровня, обладающие хорошей техникой.Например, Лоренцо Инсинье. Это наше преимущество. Балотелли? Это отдельная тема. Будет ли Марио в составе сборной, зависит только от него. Что касается остальных, то есть игроки, которые забивают много голов в серии А, но им не везет в сборной. Например, Иммобиле в матче с Португалией имел два или три шанса.Важно находить возможности для удара. Если вы бьете в створ ворот 13 или 14 раз, то, в конце концов, забьете. Поэтому нам нужно стремиться создавать как можно больше моментов", – сказал Манчини.В квалификационном раунде Евро-2020 сборная Италии попала в группу J, где сыграет с Боснией и Герцеговиной, Финляндией, Грецией, Арменией и Лихтенштейном.