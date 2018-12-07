Френки Де Йонг близок к переходу в "ПСЖ"

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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16:31
Палата РФС по разрешению споров: "Краснодар" не отзывал обращение с просьбой расторгнуть контракт с Мамаевым
Палата РФС по разрешению споров: "Краснодар" не отзывал обращение с просьбой расторгнуть контракт с Мамаевым
15:46
Игроки молодежки "Локо" вышли на матч с "Оренбургом" в футболках, посвященных погибшему Ломакину
Игроки молодежки "Локо" вышли на матч с "Оренбургом" в футболках, посвященных погибшему Ломакину
15:19
"Краснодар" не передумал разрывать контракт с Мамаевым, несмотря положительную характеристику в суде (4)
"Краснодар" не передумал разрывать контракт с Мамаевым, несмотря положительную характеристику в суде (4)
15:14
Дмитрий Селюк: Каборе в "Спартаке"? С января мы можем начать вести переговоры с любым клубом (1)
Дмитрий Селюк: Каборе в "Спартаке"? С января мы можем начать вести переговоры с любым клубом (1)
14:21
Источник: игроки "Арсенала" перед сезоном устроили вечеринку с 70-ю девушками и веселящим газом (фото) (2)
Источник: игроки "Арсенала" перед сезоном устроили вечеринку с 70-ю девушками и веселящим газом (фото) (2)
12:11
Акинфеев: команда мечты? Никаких Месси и Роналду. Моя команда мечты - ЦСКА образца 2005 года (9)
Акинфеев: команда мечты? Никаких Месси и Роналду. Моя команда мечты - ЦСКА образца 2005 года (9)
09:28
Владислав Радимов - о Кокорине и Мамаеве: хочется, чтобы ребята вернулись уже к нормальной жизни (5)
Владислав Радимов - о Кокорине и Мамаеве: хочется, чтобы ребята вернулись уже к нормальной жизни (5)
09:10
Шамиль Газизов: хотим уйти на паузу на позитивной ноте, так что нужно отобрать очки у "Краснодара" (3)
Шамиль Газизов: хотим уйти на паузу на позитивной ноте, так что нужно отобрать очки у "Краснодара" (3)
08:41
"Вильярреал" одержал крупнейшую победу в своей истории, разгромив "Альмерию" в Кубке Испании (4)
"Вильярреал" одержал крупнейшую победу в своей истории, разгромив "Альмерию" в Кубке Испании (4)
08:30
Марио Балотелли покинет "Ниццу" (1)
Марио Балотелли покинет "Ниццу" (1)
Вчера, 23:45
Алана Мамаева сообщила, что Боня спала с ее мужем (47)
Алана Мамаева сообщила, что Боня спала с ее мужем (47)
Вчера, 23:35
Станислав Черчесов: с расписанием отборочного турнира Евро-2020 у нас есть определенное неудобство
Станислав Черчесов: с расписанием отборочного турнира Евро-2020 у нас есть определенное неудобство
Вчера, 23:07
Геннадий Орлов: физическое состояние игроков "Зенита" далеко от того, которое должно быть
Геннадий Орлов: физическое состояние игроков "Зенита" далеко от того, которое должно быть
Вчера, 22:21
Раджа Наинголлан не сыграет с "Ювентусом"
Раджа Наинголлан не сыграет с "Ювентусом"
Вчера, 22:15
"Реал" интересуется Маноласом
"Реал" интересуется Маноласом
Вчера, 22:06
"Интер" зимой попытается купить у "МЮ" Дармиана
"Интер" зимой попытается купить у "МЮ" Дармиана
Френки Де Йонг близок к переходу в "ПСЖ"
Полузащитник "Аякса" Френки Де Йонг пополнит состав "ПСЖ", информирует De Telegraaf.
Французский клуб уже сделал "Аяксу" предложение о переходе 21-летнего игрока. Сумма трансфера может составить 75 миллионов евро. Игроком интересуются также другие топ-клубы.
Французский клуб уже сделал "Аяксу" предложение о переходе 21-летнего игрока. Сумма трансфера может составить 75 миллионов евро. Игроком интересуются также другие топ-клубы.
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