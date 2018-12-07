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Френки Де Йонг близок к переходу в "ПСЖ"

Полузащитник "Аякса" Френки Де Йонг пополнит состав "ПСЖ", информирует De Telegraaf.

Французский клуб уже сделал "Аяксу" предложение о переходе 21-летнего игрока. Сумма трансфера может составить 75 миллионов евро. Игроком интересуются также другие топ-клубы.
Теги: ПСЖ Аякс Трансферы
Сегодня, 16:08
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