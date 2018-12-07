Френки Де Йонг близок к переходу в "ПСЖ"

Полузащитник "Аякса" Френки Де Йонг пополнит состав "ПСЖ", информирует De Telegraaf.Французский клуб уже сделал "Аяксу" предложение о переходе 21-летнего игрока. Сумма трансфера может составить 75 миллионов евро. Игроком интересуются также другие топ-клубы.