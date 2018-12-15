АЕК выплатит "Баварии" более 32 тысячи евро по решению УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал афинский АЕК за махинации с билетами для болельщиков мюнхенской "Баварии" на матч Лиги чемпионов.Как передает пресс-служба организации, греческая команда умышленно завышала цену на билеты для фанатов гостей. Теперь АЕКу придется возместить ущерб немецкому клубу.Отмечается, что в течение месяца греки обязаны выплатить "Баварии" €32 880, то есть по €10 за каждый из 3 288 билетов, проданных немецким болельщикам.