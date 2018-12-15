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АЕК выплатит "Баварии" более 32 тысячи евро по решению УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал афинский АЕК за махинации с билетами для болельщиков мюнхенской "Баварии" на матч Лиги чемпионов.

Как передает пресс-служба организации, греческая команда умышленно завышала цену на билеты для фанатов гостей. Теперь АЕКу придется возместить ущерб немецкому клубу.

Отмечается, что в течение месяца греки обязаны выплатить "Баварии" €32 880, то есть по €10 за каждый из 3 288 билетов, проданных немецким болельщикам.

"Газета.ру"
Теги: АЕК Бавария
Сегодня, 18:23
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#1  Волжанин   (Сегодня, 18:44)
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Болеет за:
ЦСКА
греческая команда умышленно завышала цену на билеты для фанатов гостей.

Федун для своих задрал цену до небес, стадион даже на половину не заполнялся.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
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