Отец капитана "Штутгарта" умер на матче своего сына

Отец капитана немецкого "Штутгарта" Кристиана Гентнера умер на стадионе после матча команды своего сына против берлинской "Герты" (2:1) в чемпионате Германии.О причинах смерти Герберта Гентнера не сообщается. Известно, что мужчина упал во время матча в вип-зоне стадиона, а подоспевшие медики не смогли вернуть его к жизни. Другой сын умершего — Микаэль Гентнер — работает спортивным директором молодежной командой "швабов"."Штутгарт" выразил соболезнования на своем официальном сайте.