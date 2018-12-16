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Отец капитана "Штутгарта" умер на матче своего сына

Отец капитана немецкого "Штутгарта" Кристиана Гентнера умер на стадионе после матча команды своего сына против берлинской "Герты" (2:1) в чемпионате Германии.

О причинах смерти Герберта Гентнера не сообщается. Известно, что мужчина упал во время матча в вип-зоне стадиона, а подоспевшие медики не смогли вернуть его к жизни. Другой сын умершего — Микаэль Гентнер — работает спортивным директором молодежной командой "швабов".

"Штутгарт" выразил соболезнования на своем официальном сайте.

"Газета.ру"
Теги: Штутгарт
Сегодня, 12:06
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