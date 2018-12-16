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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Аякс" забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов
"Аякс" разгромно переиграл "Де Графсхап" в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов.
Матч завершился со счетом 8:0 в пользу "Аякса". В составе хозяев сразу два футболиста оформили по хет-трику — Хаким Зийех и Дейли Блинд. Еще по голу забили Душан Тадич и Нуссаир Мазрауи.
Матч завершился со счетом 8:0 в пользу "Аякса". В составе хозяев сразу два футболиста оформили по хет-трику — Хаким Зийех и Дейли Блинд. Еще по голу забили Душан Тадич и Нуссаир Мазрауи.
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