"Аякс" забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов

"Аякс" разгромно переиграл "Де Графсхап" в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов.Матч завершился со счетом 8:0 в пользу "Аякса". В составе хозяев сразу два футболиста оформили по хет-трику — Хаким Зийех и Дейли Блинд. Еще по голу забили Душан Тадич и Нуссаир Мазрауи.