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"Аякс" забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов

"Аякс" разгромно переиграл "Де Графсхап" в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов.

Матч завершился со счетом 8:0 в пользу "Аякса". В составе хозяев сразу два футболиста оформили по хет-трику — Хаким Зийех и Дейли Блинд. Еще по голу забили Душан Тадич и Нуссаир Мазрауи.
Теги: Аякс
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