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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Эрнесто Вальверде - о Мурильо: нам нужен был человек, который знает лигу, и он нам подошел
Эрнесто Вальверде - о Мурильо: нам нужен был человек, который знает лигу, и он нам подошел
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Агент: "Спартак" готов только продать Рошу. Никаких уведомлений от клуба я не получал (4)
Вчера, 19:30
Лучшие немецкие команды, "Ювентус" против "Ромы". Анонс самого интересного на этих выходных
Лучшие немецкие команды, "Ювентус" против "Ромы". Анонс самого интересного на этих выходных
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Денис Глушаков: подруга из бани помогла мне найти адвоката (7)
Денис Глушаков: подруга из бани помогла мне найти адвоката (7)
Вчера, 19:02
Андрей Червиченко: у "Спартака" очень много непонятных трансферов, которые обогащают всех, кроме команды (18)
Андрей Червиченко: у "Спартака" очень много непонятных трансферов, которые обогащают всех, кроме команды (18)
"Бавария" собирается подписать Павара
Защитник "Штутгарт" Бенжамен Павар может стать игроком "Баварии", сообщает ESPN.
Мюнхенскому клубу придется выплатить за футболиста сумму отступных в размере 35 миллионов евро. Немецкий клуб готов выплатить ее летом 2018 года.
22-летний футболист в текущем сезоне провел 14 матчей за "Штутгарт".
Мюнхенскому клубу придется выплатить за футболиста сумму отступных в размере 35 миллионов евро. Немецкий клуб готов выплатить ее летом 2018 года.
22-летний футболист в текущем сезоне провел 14 матчей за "Штутгарт".
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