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"Бавария" собирается подписать Павара

Защитник "Штутгарт" Бенжамен Павар может стать игроком "Баварии", сообщает ESPN.

Мюнхенскому клубу придется выплатить за футболиста сумму отступных в размере 35 миллионов евро. Немецкий клуб готов выплатить ее летом 2018 года.

22-летний футболист в текущем сезоне провел 14 матчей за "Штутгарт".
Теги: Бавария Штутгарт
Сегодня, 12:06
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