"Бавария" собирается подписать Павара

Защитник "Штутгарт" Бенжамен Павар может стать игроком "Баварии", сообщает ESPN.Мюнхенскому клубу придется выплатить за футболиста сумму отступных в размере 35 миллионов евро. Немецкий клуб готов выплатить ее летом 2018 года.22-летний футболист в текущем сезоне провел 14 матчей за "Штутгарт".