Хавбек "Динамо" попал в сферу интересов "Ливерпуля" и "Баварии"

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в сферу интересов нескольких ведущих европейских клубов топ-чемпионатов, сообщает Marca.По информации источника, за хавбеком следят скауты английских "Тоттенхэма" и "Ливерпуля", а также мюнхенской "Баварии".СМИ утверждают, что бело-голубые уже получали предложение по приобретению Цыганкова от неизвестной команды в размере €20 млн, однако решили не лишаться футболиста. Также среди заинтересованных в полузащитнике клубов числилась итальянская "Рома".