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Хавбек "Динамо" попал в сферу интересов "Ливерпуля" и "Баварии"

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в сферу интересов нескольких ведущих европейских клубов топ-чемпионатов, сообщает Marca.

По информации источника, за хавбеком следят скауты английских "Тоттенхэма" и "Ливерпуля", а также мюнхенской "Баварии".

СМИ утверждают, что бело-голубые уже получали предложение по приобретению Цыганкова от неизвестной команды в размере €20 млн, однако решили не лишаться футболиста. Также среди заинтересованных в полузащитнике клубов числилась итальянская "Рома".

"Газета.ру"
Теги: Динамо Бавария Ливерпуль
Сегодня, 22:07
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