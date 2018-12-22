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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Хавбек "Динамо" попал в сферу интересов "Ливерпуля" и "Баварии"
Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в сферу интересов нескольких ведущих европейских клубов топ-чемпионатов, сообщает Marca.
По информации источника, за хавбеком следят скауты английских "Тоттенхэма" и "Ливерпуля", а также мюнхенской "Баварии".
СМИ утверждают, что бело-голубые уже получали предложение по приобретению Цыганкова от неизвестной команды в размере €20 млн, однако решили не лишаться футболиста. Также среди заинтересованных в полузащитнике клубов числилась итальянская "Рома".
"Газета.ру"
По информации источника, за хавбеком следят скауты английских "Тоттенхэма" и "Ливерпуля", а также мюнхенской "Баварии".
СМИ утверждают, что бело-голубые уже получали предложение по приобретению Цыганкова от неизвестной команды в размере €20 млн, однако решили не лишаться футболиста. Также среди заинтересованных в полузащитнике клубов числилась итальянская "Рома".
"Газета.ру"
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