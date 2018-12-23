Новости партнеров

Петер Бош возглавил "Байер"

"Байер" на своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Петера Боша.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года. 54-летний Бош сменил на посту ранее уволенного Хайко Херрлиха.

Напомним, "Байер" является соперником "Краснодара" по 1/16 финала Лиги Европы.
Теги: Байер
Сегодня, 14:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.