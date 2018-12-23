"Аякс" обыграл "Утрехт" и идет вторым в чемпионате Голландии

"Аякс" на выезде выиграл у "Утрехта" (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Голландии.Дольберг, 14 (0:1). Тадич, 60 - с пенальти (0:2). Венема, 74 (1:2). де Йонг, 90+5 (1:3).Йенсен, Янссен, Летшерт, Клайбер, Гавори (Баэбек, 73), Эмануэлсон, ван Оверем, Густафссон (ван де Стрек, 72), Таннан, Керк (ван дер Марел, 46), Венема.Онана, Блинд, Вебер (Синкгравен, 61), де Лигт, Мазрауи, Тадич, Шене, Зиех, ван де Бек, де Йонг, Дольберг.Вебер, 29. Таннан, 31. Янссен, 59. Онана, 80.