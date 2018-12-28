21-летним полузащитником киевского "Динамо" Цыганковым интересуются "Ливерпуль", "Бавария" и "Тоттенхэм"

Журналист Игорь Цыганык назвал трансферную стоимость хавбека киевского "Динамо" Виктора Цыганкова.21-летним игроком сборной Украины интересуются "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Бавария"."Насколько мне известно, его отступные по новому контракту с "Динамо" составляет 50 миллионов евро.Если им будет интересоваться топ-клуб из лиг топ-5, и предложение будет приемлемым для Виктора, то "Динамо" может пойти на уступки. Но, насколько я понимаю, сам Цыганков хочет что-то выиграть с киевлянами и стать в истории клуба яркой фигурой.Я общался с Виктором и, насколько я понял, все его мысли о "Динамо". Он понимает, что им интересуются другие клубы, но на данном этапе он говорит только киевском клубе. Разговоров о том, что он может куда-то перейти, я от него не слышал", – сказал Цыганык.