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"Аякс" приобрел защитника "Боки Хуниорс" Лисандро Магальяна

Защитник "Боки Хуниорс" Лисандро Магальян перешел в "Аякс", сообщает пресс-служба голландцев.

Контракт с футболистом заключен до 30 июня 2023 года. Сумма трансфера не разглашается. По информации Fox Sports, она составила 9,5 миллиона евро.

25-летний центральный защитник в текущем сезоне провел восемь матчей в чемпионате Аргентины и забил один мяч. В завершившемся Кубке Либертадорес, в котором его команда дошла до финала, он отыграл 13 матчей.
Теги: Аякс Бока Хуниорс
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