Витесс (Нидерланды)

Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 19 52
2 Аякс 19 47
3 Фейеноорд 19 39
4 Витесс 20 30
5 АЗ Алкмаар 19 29
6 Утрехт 19 28
...
18 НАК Бреда 20 16
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Предстоящие
Гронинген10.02.19Витесс
Витесс16.02.19Виллем II
Сыгранные
Витесс2 - 202.02.19Херенвен
Фортуна С2 - 127.01.19Витесс

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Леонид Слуцкий: впервые сталкиваюсь с VAR. Радовался счету 3:1, а в итоге кончилось ничьей

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий высказался о ничьей с "Херенвеном" (2:2) в рамках чемпионата Голландии.

Команда, которую возглавляет российский специалист, забила третий гол на последних минутах игры, но его отменили из-за фола в штрафной "Витесса" до этой атаки.

С помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR) в ворота "Витесса" назначили пенальти и счет стал 2:2.

"В один момент ты, кажется, выиграл, а через секунду – ничья. Это очень плохой сон.

Впервые в карьере я имею дело с VAR. Сейчас это действительно сумасшедшая ситуация, потому что я радовался счету 3:1. Но в итоге все закончилось ничьей. Это сложно понять.

Я только что пересматривал этот момент снова. Не думаю, что это пенальти. Во всяком случае, судья принял это решение", – сказал Слуцкий.

Sports
Теги: Слуцкий Витесс
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