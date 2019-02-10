Леонид Слуцкий: впервые сталкиваюсь с VAR. Радовался счету 3:1, а в итоге кончилось ничьей

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий высказался о ничьей с "Херенвеном" (2:2) в рамках чемпионата Голландии.Команда, которую возглавляет российский специалист, забила третий гол на последних минутах игры, но его отменили из-за фола в штрафной "Витесса" до этой атаки.С помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR) в ворота "Витесса" назначили пенальти и счет стал 2:2."В один момент ты, кажется, выиграл, а через секунду – ничья. Это очень плохой сон.Впервые в карьере я имею дело с VAR. Сейчас это действительно сумасшедшая ситуация, потому что я радовался счету 3:1. Но в итоге все закончилось ничьей. Это сложно понять.Я только что пересматривал этот момент снова. Не думаю, что это пенальти. Во всяком случае, судья принял это решение", – сказал Слуцкий.