Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСВ Эйдховен
Аякс
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Утрехт
Витесс
Хераклес
Гронинген
Виллем II
Херенвен
ВВВ-Венло
Зволле
Ден Хааг
Фортуна С
Эксельсиор
Де Графсхап
Эммен
НАК Бреда
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 28 70
2 Аякс 28 68
3 Фейеноорд 28 50
4 АЗ Алкмаар 27 48
5 Утрехт 28 46
6 Витесс 28 42
7 Хераклес 27 39
8 Гронинген 27 38
9 Виллем II 27 37
10 Херенвен 27 33
11 ВВВ-Венло 28 33
12 Зволле 28 32
13 Ден Хааг 28 30
14 Фортуна С 27 30
15 Эксельсиор 27 26
16 Де Графсхап 27 25
17 Эммен 28 25
18 НАК Бреда 28 21
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"Аякс" приобрел у "Стандарда" полузащитника сборной Румынии Марина за 12,5 млн евро

Полузащитник "Стандарда" Рэзван Марин летом перейдет в "Аякс".

Амстердамцы подписали с 22-летним игроком сборной Румынии 5-летний контракт. Трансфер Марина обошелся "Аяксу" в 12,5 миллиона евро.


Теги: Аякс
Вчера, 21:47
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