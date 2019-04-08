"Аякс" – единственная из топ-7 лиг команда, преодолевшая отметку в 100 голов в этом сезоне

Only one team in Europe's top seven divisions has scored 100 league goals so far this season.



AJA?????? pic.twitter.com/ST24B5we99 — Squawka Football (@Squawka) April 8, 2019

"Аякс" является единственным клубом из семи лучших европейских чемпионатов, который забил 100 голов в текущем сезоне, утверждает Squawka Football.Голландцы проведут первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против "Ювентуса" 10 апреля.