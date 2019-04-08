"Аякс" – единственная из топ-7 лиг команда, преодолевшая отметку в 100 голов в этом сезоне

Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСВ Эйдховен
|29
|71
|2
|Аякс
|28
|68
|3
|Фейеноорд
|29
|53
|4
|АЗ Алкмаар
|27
|48
|5
|Утрехт
|28
|46
|6
|Витесс
|29
|43
|7
|Хераклес
|27
|39
|8
|Гронинген
|27
|38
|9
|Виллем II
|27
|37
|10
|Зволле
|29
|35
|11
|Херенвен
|28
|33
|12
|ВВВ-Венло
|29
|33
|13
|Ден Хааг
|28
|30
|14
|Фортуна С
|28
|30
|15
|Эммен
|29
|28
|16
|Эксельсиор
|27
|26
|17
|Де Графсхап
|27
|25
|18
|НАК Бреда
|28
|21
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Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСВ Эйдховен
|29
|71
|2
|Аякс
|28
|68
|3
|Фейеноорд
|29
|53
|4
|АЗ Алкмаар
|27
|48
|5
|Утрехт
|28
|46
|6
|Витесс
|29
|43
|...
|18
|НАК Бреда
|28
|21
Лента новостей:
12:31
Кевин Де Брюйне - о новом стадионе "Тоттенхэма": это нечто особенное? У всех есть стадион и болельщики
Кевин Де Брюйне - о новом стадионе "Тоттенхэма": это нечто особенное? У всех есть стадион и болельщики
12:08
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
12:02
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (3)
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (3)
11:23
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн €, но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (41)
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн €, но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (41)
07:09
Василий Кикнадзе: хотелось бы, чтобы Восточная и Западная трибуны подхватили импульс Южной, но без мата
Василий Кикнадзе: хотелось бы, чтобы Восточная и Западная трибуны подхватили импульс Южной, но без мата
Вчера, 23:17
Массимо Каррера: слишком уважаю владельцев "Спартака", чтобы отвечать брату господина Федуна (7)
Массимо Каррера: слишком уважаю владельцев "Спартака", чтобы отвечать брату господина Федуна (7)
Вчера, 22:46
"Худший арбитр в мире из тех, кого я видел". Леонид Слуцкий жестко прошелся по судье (видео) (13)
"Худший арбитр в мире из тех, кого я видел". Леонид Слуцкий жестко прошелся по судье (видео) (13)
Вчера, 22:34
Равиль Сабитов: при таком положении в таблице "Локомотив" должен был играть на победу до самого конца (2)
Равиль Сабитов: при таком положении в таблице "Локомотив" должен был играть на победу до самого конца (2)
Вчера, 22:31
Михаил Боярский: "Зенит" играл с "Локомотивом" небрежно, неопрятно, было много грязи, неточных передач (5)
Михаил Боярский: "Зенит" играл с "Локомотивом" небрежно, неопрятно, было много грязи, неточных передач (5)
"Аякс" – единственная из топ-7 лиг команда, преодолевшая отметку в 100 голов в этом сезоне
"Аякс" является единственным клубом из семи лучших европейских чемпионатов, который забил 100 голов в текущем сезоне, утверждает Squawka Football.
Голландцы проведут первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против "Ювентуса" 10 апреля.
Only one team in Europe's top seven divisions has scored 100 league goals so far this season.— Squawka Football (@Squawka) April 8, 2019
AJA?????? pic.twitter.com/ST24B5we99
Голландцы проведут первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против "Ювентуса" 10 апреля.
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