Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Аякс
ПСВ Эйдховен
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Хераклес
Витесс
Утрехт
Виллем II
Гронинген
Херенвен
ВВВ-Венло
Ден Хааг
Зволле
Фортуна С
Эммен
Эксельсиор
Де Графсхап
НАК Бреда
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Аякс 31 77
2 ПСВ Эйдховен 31 77
3 Фейеноорд 31 59
4 АЗ Алкмаар 31 52
5 Хераклес 31 48
6 Витесс 31 47
7 Утрехт 31 47
8 Виллем II 31 44
9 Гронинген 31 42
10 Херенвен 31 37
11 ВВВ-Венло 31 37
12 Ден Хааг 31 36
13 Зволле 31 35
14 Фортуна С 31 34
15 Эммен 31 32
16 Эксельсиор 31 27
17 Де Графсхап 31 26
18 НАК Бреда 31 22
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"Аякс" побил клубный рекорд по голам за сезон

"Аякс" побил клубный рекорд по голам за сезон.

Накануне амстердамский клуб обыграл "Гронинген" в 31-м туре чемпионата Голландии (1:0), забив 156-й гол в сезоне во всех турнирах. Это лучший результат в истории "Аякса".

В чемпионате Голландии на счету "Аякса" 107 мячей, в Лиге чемпионов - 32, в Кубке Голландии - 17. При этом клуб продолжает участвовать во всех трех турнирах.

Sport24.ru
Теги: Аякс
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