"Аякс" побил клубный рекорд по голам за сезон.Накануне амстердамский клуб обыграл "Гронинген" в 31-м туре чемпионата Голландии (1:0), забив 156-й гол в сезоне во всех турнирах. Это лучший результат в истории "Аякса".В чемпионате Голландии на счету "Аякса" 107 мячей, в Лиге чемпионов - 32, в Кубке Голландии - 17. При этом клуб продолжает участвовать во всех трех турнирах.