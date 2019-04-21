"Аякс" побил клубный рекорд по голам за сезон.

Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|31
|77
|2
|ПСВ Эйдховен
|31
|77
|3
|Фейеноорд
|31
|59
|4
|АЗ Алкмаар
|31
|52
|5
|Хераклес
|31
|48
|6
|Витесс
|31
|47
|7
|Утрехт
|31
|47
|8
|Виллем II
|31
|44
|9
|Гронинген
|31
|42
|10
|Херенвен
|31
|37
|11
|ВВВ-Венло
|31
|37
|12
|Ден Хааг
|31
|36
|13
|Зволле
|31
|35
|14
|Фортуна С
|31
|34
|15
|Эммен
|31
|32
|16
|Эксельсиор
|31
|27
|17
|Де Графсхап
|31
|26
|18
|НАК Бреда
|31
|22
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В чемпионате Голландии на счету "Аякса" 107 мячей, в Лиге чемпионов - 32, в Кубке Голландии - 17. При этом клуб продолжает участвовать во всех трех турнирах.
Sport24.ru
Накануне амстердамский клуб обыграл "Гронинген" в 31-м туре чемпионата Голландии (1:0), забив 156-й гол в сезоне во всех турнирах. Это лучший результат в истории "Аякса".
В чемпионате Голландии на счету "Аякса" 107 мячей, в Лиге чемпионов - 32, в Кубке Голландии - 17. При этом клуб продолжает участвовать во всех трех турнирах.
Sport24.ru
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