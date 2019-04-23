"Витесс" Слуцкого проиграл "Аяксу" в Амстердаме

Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ Эйдховен
|31
|77
|3
|Фейеноорд
|31
|59
|4
|АЗ Алкмаар
|31
|52
|5
|Хераклес
|31
|48
|6
|Витесс
|32
|47
|7
|Утрехт
|31
|47
|8
|Виллем II
|31
|44
|9
|Гронинген
|31
|42
|10
|Херенвен
|31
|37
|11
|ВВВ-Венло
|31
|37
|12
|Ден Хааг
|31
|36
|13
|Зволле
|31
|35
|14
|Фортуна С
|31
|34
|15
|Эммен
|31
|32
|16
|Эксельсиор
|31
|27
|17
|Де Графсхап
|31
|26
|18
|НАК Бреда
|31
|22
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"Витесс" уступил "Аяксу" в гостевом матче 32-го тура чемпионата Голландии (2:4).
Чемпионат Голландии
32 тур
"Аякс" – "Витесс" 4:2
Голы: Зиеш, 41, Тадич, 54 (пен.), Лигт, 58, Фор, 66, Тадич, 80 (пен.), Дарфалу, 82
"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико (Ниссен, 63), Велтман, Лигт, Бек, Йонг, Шоне (Эккеленкамп, 79), Зиеш (Нерес, 63), Тадич, Дольберг
"Витесс": Пасвер, Кларк-Салтер, Верфф (Теландер, 86), Кларк, Дуки, Беро, Эдегор, Сереро, Фор (Матавж, 67), Линссен, Бёйтинк (Дарфалу, 78)
Предупреждения: Беро, 53, Велтман, 69, Верфф, 80, Бек, 86, Беро, 90+1
Удаления: Беро, 90+1
Чемпионат Голландии
32 тур
"Аякс" – "Витесс" 4:2
Голы: Зиеш, 41, Тадич, 54 (пен.), Лигт, 58, Фор, 66, Тадич, 80 (пен.), Дарфалу, 82
"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико (Ниссен, 63), Велтман, Лигт, Бек, Йонг, Шоне (Эккеленкамп, 79), Зиеш (Нерес, 63), Тадич, Дольберг
"Витесс": Пасвер, Кларк-Салтер, Верфф (Теландер, 86), Кларк, Дуки, Беро, Эдегор, Сереро, Фор (Матавж, 67), Линссен, Бёйтинк (Дарфалу, 78)
Предупреждения: Беро, 53, Велтман, 69, Верфф, 80, Бек, 86, Беро, 90+1
Удаления: Беро, 90+1
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