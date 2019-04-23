Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Аякс
ПСВ Эйдховен
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Хераклес
Витесс
Утрехт
Виллем II
Гронинген
Херенвен
ВВВ-Венло
Ден Хааг
Зволле
Фортуна С
Эммен
Эксельсиор
Де Графсхап
НАК Бреда
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Аякс 32 80
2 ПСВ Эйдховен 31 77
3 Фейеноорд 31 59
4 АЗ Алкмаар 31 52
5 Хераклес 31 48
6 Витесс 32 47
7 Утрехт 31 47
8 Виллем II 31 44
9 Гронинген 31 42
10 Херенвен 31 37
11 ВВВ-Венло 31 37
12 Ден Хааг 31 36
13 Зволле 31 35
14 Фортуна С 31 34
15 Эммен 31 32
16 Эксельсиор 31 27
17 Де Графсхап 31 26
18 НАК Бреда 31 22
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Новости партнеров

"Витесс" Слуцкого проиграл "Аяксу" в Амстердаме

"Витесс" уступил "Аяксу" в гостевом матче 32-го тура чемпионата Голландии (2:4).

Чемпионат Голландии

32 тур

"Аякс" – "Витесс" 4:2

Голы: Зиеш, 41, Тадич, 54 (пен.), Лигт, 58, Фор, 66, Тадич, 80 (пен.), Дарфалу, 82

"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико (Ниссен, 63), Велтман, Лигт, Бек, Йонг, Шоне (Эккеленкамп, 79), Зиеш (Нерес, 63), Тадич, Дольберг

"Витесс": Пасвер, Кларк-Салтер, Верфф (Теландер, 86), Кларк, Дуки, Беро, Эдегор, Сереро, Фор (Матавж, 67), Линссен, Бёйтинк (Дарфалу, 78)

Предупреждения: Беро, 53, Велтман, 69, Верфф, 80, Бек, 86, Беро, 90+1

Удаления: Беро, 90+1
Теги: Витесс Аякс
Вчера, 23:52
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3
(1)
#3  sparwik53  Виктор (Сегодня, 00:27)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
В защите у Виттеса иногда КИНОКОМЕДИЯ.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#2  Респаун   (Сегодня, 00:23)
  • 0
  •  (0)

serega_user,
Такой Аякс не тянут Реал и Ювентус)
Регистрация: 22.04.2019 [жалоба]
#1  serega_user  serega_user (Вчера, 23:59)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Ну такой Аякс явно не потянуть Витессу.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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