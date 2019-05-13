Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Аякс
ПСВ Эйдховен
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Витесс
Утрехт
Хераклес
Гронинген
Виллем II
Ден Хааг
Херенвен
ВВВ-Венло
Зволле
Эммен
Фортуна С
Эксельсиор
Де Графсхап
НАК Бреда
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Аякс 33 83
2 ПСВ Эйдховен 33 80
3 Фейеноорд 33 62
4 АЗ Алкмаар 33 58
5 Витесс 33 50
6 Утрехт 33 50
7 Хераклес 33 48
8 Гронинген 33 45
9 Виллем II 33 44
10 Ден Хааг 33 42
11 Херенвен 33 41
12 ВВВ-Венло 33 41
13 Зволле 33 38
14 Эммен 33 35
15 Фортуна С 33 34
16 Эксельсиор 33 30
17 Де Графсхап 33 29
18 НАК Бреда 33 22
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Будущее де Лигта все еще не определено

Защитник амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт все еще не может определиться со своим будущим.

В кандидатуре капитана голландского клуба заинтересованы сразу три клуба - каталонская "Барселона", туринский "Ювентус" и английский "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Mirror, де Лигт не знает в какой клуб идти, потому что их представители не предлагают футболисту ничего конкретного.

"Я все еще не знаю. Да, разговоры были, но никакого контракта нет", - заявил 19-летний спортсмен.

За прошедший сезон де Лигт принял участие в 54 матчах в составе "Аякса", в том числе и в Лиге чемпионов. Защитник клуба стал автором семи голов за сезон.

По информации Transfermarkt, футболист может обойтись клубам в €70 млн.

"Газета.ру"
Теги: де Лигт Аякс
Вчера, 23:16
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#1  Sergey Nasirov_2   (Вчера, 23:34)
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Он может ещё год или два поиграть в Аяксе
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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