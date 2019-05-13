Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|33
|83
|2
|ПСВ Эйдховен
|33
|80
|3
|Фейеноорд
|33
|62
|4
|АЗ Алкмаар
|33
|58
|5
|Витесс
|33
|50
|6
|Утрехт
|33
|50
|7
|Хераклес
|33
|48
|8
|Гронинген
|33
|45
|9
|Виллем II
|33
|44
|10
|Ден Хааг
|33
|42
|11
|Херенвен
|33
|41
|12
|ВВВ-Венло
|33
|41
|13
|Зволле
|33
|38
|14
|Эммен
|33
|35
|15
|Фортуна С
|33
|34
|16
|Эксельсиор
|33
|30
|17
|Де Графсхап
|33
|29
|18
|НАК Бреда
|33
|22
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:54
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в критическом состоянии (3)
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в критическом состоянии (3)
Вчера, 23:31
СМИ: Вальверде не будет уволен из "Барселоны"
СМИ: Вальверде не будет уволен из "Барселоны"
Вчера, 23:16
Будущее де Лигта все еще не определено (1)
Будущее де Лигта все еще не определено (1)
Вчера, 22:54
Геннадий Орлов: "Зенит" ждет Кокорина (10)
Геннадий Орлов: "Зенит" ждет Кокорина (10)
Вчера, 22:42
СМИ: будущее Ковача в "Баварии" находится под вопросом (1)
СМИ: будущее Ковача в "Баварии" находится под вопросом (1)
Вчера, 22:15
Экс-игрок "Реала" Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии
Экс-игрок "Реала" Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии
Вчера, 21:44
СМИ: Кулибали - главная трансферная цель "МЮ" летом
СМИ: Кулибали - главная трансферная цель "МЮ" летом
Вчера, 21:29
Игорь Смольников: новички хорошо влились в коллектив "Зенита" и достаточно сильно помогли
Игорь Смольников: новички хорошо влились в коллектив "Зенита" и достаточно сильно помогли
Вчера, 21:16
Геннадий Орлов: Семак постарается убедить совет директоров "Зенита" купить Марио Фернандеса (34)
Геннадий Орлов: Семак постарается убедить совет директоров "Зенита" купить Марио Фернандеса (34)
Вчера, 21:05
Артем Дзюба: если я уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. Надо быть адекватным (10)
Артем Дзюба: если я уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. Надо быть адекватным (10)
Вчера, 20:45
СМИ: "Ювентус" выбирает между Аллегри и Конте
СМИ: "Ювентус" выбирает между Аллегри и Конте
Вчера, 19:46
"Реал" объявит о трансфере Азара после финала Лиги Европы (3)
"Реал" объявит о трансфере Азара после финала Лиги Европы (3)
Вчера, 19:33
Роналдо: я сделал вазэктомию, но заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды (2)
Роналдо: я сделал вазэктомию, но заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды (2)
Вчера, 19:03
Источик: Кокорин и Мамаев могут отбывать наказание в Ярославле (3)
Источик: Кокорин и Мамаев могут отбывать наказание в Ярославле (3)
Вчера, 18:26
Анатолий Мещеряков: Денисов? У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен
Анатолий Мещеряков: Денисов? У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен
Вчера, 18:16
Тарас Михалик покинет "Локомотив" и думает о завершении карьеры (2)
Тарас Михалик покинет "Локомотив" и думает о завершении карьеры (2)
Вчера, 17:54
Сергей Силкин: после полуфиналов Лиги чемпионов возможны любые неожиданные результаты, но, думаю, в тройку "Спартак" не попадет (1)
Сергей Силкин: после полуфиналов Лиги чемпионов возможны любые неожиданные результаты, но, думаю, в тройку "Спартак" не попадет (1)
Вчера, 17:31
Сергей Шнуров: кто сказал, что я плохо отношусь к "Спартаку"? (15)
Сергей Шнуров: кто сказал, что я плохо отношусь к "Спартаку"? (15)
Вчера, 17:24
Упустившие Лигу Чемпионов. Сборная неудачников 28-го тура (9)
Упустившие Лигу Чемпионов. Сборная неудачников 28-го тура (9)
Вчера, 17:04
Арьен Роббен: планирую дальше играть
Арьен Роббен: планирую дальше играть
Вчера, 16:23
Братья Березуцкие откроют свой дивизион в рамках фестиваля "Большие звезды светят малым"
Братья Березуцкие откроют свой дивизион в рамках фестиваля "Большие звезды светят малым"
Вчера, 16:04
Чемпионы из Петербурга. Сборная лучших игроков 28-го тура (12)
Чемпионы из Петербурга. Сборная лучших игроков 28-го тура (12)
Вчера, 15:53
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (2)
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (2)
Вчера, 15:17
Айртон: все проблемы "Спартака" не от соперника, а от нас самих (3)
Айртон: все проблемы "Спартака" не от соперника, а от нас самих (3)
Вчера, 15:04
Кирилла Кокорина пригласили в группу "Ласковый май" (6)
Кирилла Кокорина пригласили в группу "Ласковый май" (6)
Вчера, 14:39
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
Вчера, 14:29
ЦСКА не планирует продлевать контракт с Эрнандесом (5)
ЦСКА не планирует продлевать контракт с Эрнандесом (5)
Вчера, 14:08
Айртон: Кононов дал понять, что доверяет мне (5)
Айртон: Кононов дал понять, что доверяет мне (5)
Вчера, 13:45
Гендиректор "Тамбова": приход Яя Туре в наш клуб — полная чушь (1)
Гендиректор "Тамбова": приход Яя Туре в наш клуб — полная чушь (1)
Будущее де Лигта все еще не определено
Защитник амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт все еще не может определиться со своим будущим.
В кандидатуре капитана голландского клуба заинтересованы сразу три клуба - каталонская "Барселона", туринский "Ювентус" и английский "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает Mirror, де Лигт не знает в какой клуб идти, потому что их представители не предлагают футболисту ничего конкретного.
"Я все еще не знаю. Да, разговоры были, но никакого контракта нет", - заявил 19-летний спортсмен.
За прошедший сезон де Лигт принял участие в 54 матчах в составе "Аякса", в том числе и в Лиге чемпионов. Защитник клуба стал автором семи голов за сезон.
По информации Transfermarkt, футболист может обойтись клубам в €70 млн.
"Газета.ру"
В кандидатуре капитана голландского клуба заинтересованы сразу три клуба - каталонская "Барселона", туринский "Ювентус" и английский "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает Mirror, де Лигт не знает в какой клуб идти, потому что их представители не предлагают футболисту ничего конкретного.
"Я все еще не знаю. Да, разговоры были, но никакого контракта нет", - заявил 19-летний спортсмен.
За прошедший сезон де Лигт принял участие в 54 матчах в составе "Аякса", в том числе и в Лиге чемпионов. Защитник клуба стал автором семи голов за сезон.
По информации Transfermarkt, футболист может обойтись клубам в €70 млн.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.