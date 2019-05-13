Будущее де Лигта все еще не определено

Защитник амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт все еще не может определиться со своим будущим.В кандидатуре капитана голландского клуба заинтересованы сразу три клуба - каталонская "Барселона", туринский "Ювентус" и английский "Манчестер Юнайтед".Как сообщает Mirror, де Лигт не знает в какой клуб идти, потому что их представители не предлагают футболисту ничего конкретного."Я все еще не знаю. Да, разговоры были, но никакого контракта нет", - заявил 19-летний спортсмен.За прошедший сезон де Лигт принял участие в 54 матчах в составе "Аякса", в том числе и в Лиге чемпионов. Защитник клуба стал автором семи голов за сезон.По информации Transfermarkt, футболист может обойтись клубам в €70 млн.