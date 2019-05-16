Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Аякс
ПСВ Эйдховен
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Витесс
Утрехт
Хераклес
Гронинген
Ден Хааг
Виллем II
Херенвен
ВВВ-Венло
Зволле
Эммен
Фортуна С
Эксельсиор
Де Графсхап
НАК Бреда
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Аякс 34 86
2 ПСВ Эйдховен 34 83
3 Фейеноорд 34 65
4 АЗ Алкмаар 34 58
5 Витесс 34 53
6 Утрехт 34 53
7 Хераклес 34 48
8 Гронинген 34 45
9 Ден Хааг 34 45
10 Виллем II 34 44
11 Херенвен 34 41
12 ВВВ-Венло 34 41
13 Зволле 34 39
14 Эммен 34 38
15 Фортуна С 34 34
16 Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда 34 23
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Стало известно имя лучшего игрока "Аякса" в сезоне

Полузащитник "Аякса" Хаким Зиеш признан лучшим игроком команды в нынешнем сезоне.

Как сообщает пресс-служба клуба, марокканец за 29 матчей в чемпионате Нидерландов забил 16 мячей и отдал 21 результативную передачу. Что же касается Лиги чемпионов, то тут Зиеш в 17 встречах записал на свой счет пять голов и четыре голевых паса.

Стоит отметить, что "Аякс" стал чемпионом Нидерландов, а также сенсационно дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

"Газета.ру"
Теги: Аякс
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#1  liasport433   (Сегодня, 23:17)
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в голландии население 16 млн человек, в одной москве почти столько же..... а там чемпионат из 18 команд, и звезды есть, а у нас просто позор!


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Кто ставит минус (неважно кому) тот дoлбаеб.....
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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