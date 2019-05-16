Стало известно имя лучшего игрока "Аякса" в сезоне

Полузащитник "Аякса" Хаким Зиеш признан лучшим игроком команды в нынешнем сезоне.Как сообщает пресс-служба клуба, марокканец за 29 матчей в чемпионате Нидерландов забил 16 мячей и отдал 21 результативную передачу. Что же касается Лиги чемпионов, то тут Зиеш в 17 встречах записал на свой счет пять голов и четыре голевых паса.Стоит отметить, что "Аякс" стал чемпионом Нидерландов, а также сенсационно дошел до полуфинала Лиги чемпионов.