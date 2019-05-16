Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ Эйдховен
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ Алкмаар
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ-Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортуна С
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23
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Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ Эйдховен
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ Алкмаар
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|...
|18
|НАК Бреда
|34
|23
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Стало известно имя лучшего игрока "Аякса" в сезоне
Полузащитник "Аякса" Хаким Зиеш признан лучшим игроком команды в нынешнем сезоне.
Как сообщает пресс-служба клуба, марокканец за 29 матчей в чемпионате Нидерландов забил 16 мячей и отдал 21 результативную передачу. Что же касается Лиги чемпионов, то тут Зиеш в 17 встречах записал на свой счет пять голов и четыре голевых паса.
Стоит отметить, что "Аякс" стал чемпионом Нидерландов, а также сенсационно дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
"Газета.ру"
Как сообщает пресс-служба клуба, марокканец за 29 матчей в чемпионате Нидерландов забил 16 мячей и отдал 21 результативную передачу. Что же касается Лиги чемпионов, то тут Зиеш в 17 встречах записал на свой счет пять голов и четыре голевых паса.
Стоит отметить, что "Аякс" стал чемпионом Нидерландов, а также сенсационно дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
"Газета.ру"
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