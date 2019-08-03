Леонид Слуцкий: "Аякс" потерял де Йонга и де Лигта, но вместо них пришли тоже хорошие игроки

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата Голландии с "Аяксом"."У нас была довольно долгая и качественная предсезонка. В субботу у нас первая игра, так что мы должны быть готовы. "Аякс" — самый серьезный соперник. Если вы помните, в прошлом сезоне в чемпионате мы проиграли им лишь в одном матче. "Аякс" будет фаворитом в каждом матче в этом сезоне. Да, они потеряли де Йонга и де Лигта, но на замену они взяли тоже хороших игроков."Аякс" фаворит в этом матче, но мы постараемся показать такой футбол, от которого можно получить удовольствие и который позволит быть конкурентоспособным с соперником", — приводит слова Слуцкого пресс-служба "Витесса".