"Аякс" в своём официальном твиттере огласил имя нового капитана команды.
В предстоящем сезоне выводить амстердамцев на поле с капитанской повязкой будет полузащитник Душан Тадич. 30-летний сербский футболист сменил в этой роли защитника Маттейса де Лигта, который в межсезонье перешёл в туринский "Ювентус" за € 75 млн.
В начале июля Тадич продлил контракт с "Аяксом" до лета 2023 года. При этом в соглашении был прописан пункт, по которому в случае завершения профессиональной карьеры через четыре года он ещё три года будет работать в тренерском штабе клуба.
"Чемпионат.сом"
Душан Тадич стал новым капитаном "Аякса"
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