Квинси Промес: мне кажется, что в "Аяксе" я начал все заново

Бывший нападающий "Спартака", игрок "Аякса" Квинси Промес не боится конкуренции в новой команде, сообщает NOS.В июне 2019-го Промес перешел из "Севильи" в "Аякс" за 15,7 миллионов евро."Старт сезона получился медленным. Мне все еще нужно завоевать место в составе, так что я буду каждый день упорно работать для этого. Мне кажется, что я все начал заново. Тот факт, что Тадич, Зиеш и Нерес остались в "Аяксе" не имел никакого значения во время моего перехода в амстердамскую команду. Это не повлияло на мой выбор.Я сохраняю спокойствие. У тренера есть планы на меня, просто пока мне не предоставили шансов. Команда не может стать чемпионом, имея в составе 11 игроков, нужны и остальные. Уверен, у меня будет шанс", — цитирует Промеса NOS.