"Аякс" без Промеса обыграл АПОЭЛ и вышел в групповой турнир Лиги чемпионов

В ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Аякс" на своем поле обыграл АПОЭЛ (2:0) и вышел в группой этап турнира.



Лига чемпионов



Плей-офф



Матч 1 - 0:0



Голы: Альварес, 43, Тадич, 80



Аякс: Онана, Альварес, Мартинес, Велтман, Тальяфико, Блинд, Дест, Зиеш, Нерес Тадич, Хунтелар



АПОЭЛ: Белец, Меркис, Жуанзинью, Иоанну, Михайлович, Аль-Тамари (Видигал, 72), Лукас, Яколиш (Винсенти, 64), Матич, Безьяк, Павлович



Предупреждения: Альварес, 25, Михайлович, 30, Меркис, 34, Велтман, 45, Лукас, 56, Яколиш, 62, Жуанзинью, 69, Безьяк, 73