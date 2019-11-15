"Аякс" объявил о продлении контракта с Ван Дер Саром до 2023 года

"Аякс" на официальном сайте объявил о продлении сотрудничества с исполнительным директором Эдвином Ван Дер Саром. Соглашение рассчитано до ноября 2023 года.Экс-вратарь провел в амстердамском клубе 226 матчей в игровые годы, а в 2012 году вернулся в "Аякс", чтобы стать директором по маркетингу. С 2016-го Ван Дер Сар занимает должность исполнительного директора клуба.Недавно британские СМИ сообщили, что 49-летнего голландца хочет пригласить на руководящую должность "Манчестер Юнайтед".