Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген попал в сферу интересов сразу трёх европейских грандов. Как сообщает Mundo Deportivo, трансфер 27-летнего футболиста желают провернуть туринский "Ювентус", мюнхенская "Бавария" и "ПСЖ".
Каждый из перечисленных клубов не будет жалеть средств на приобретение тер Штегена, однако сам вратарь не планирует менять обстановку. Кроме того, его контракт с "Барселоной" действует до 2022 года и сам Марк-Андер не против поставить подпись под новым соглашением.
В текущем сезоне тер Штеген провёл 25 матчей за "Барселону". На его счету две результативные передачи в чемпионате Испании, что на одну больше, чем у дорогостоящего полузащитника мадридского "Реала" Эдена Азара.
"Чемпионат"
"Бавария", "Ювентус" и "ПСЖ" желают заполучить тер Штегена
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