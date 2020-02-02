28-летний футболист забил в ворота ПСВ в 21 туре Эредивизи, доведя показатель своих результативных действий до 20 (15+5).
Голландец лучший бомбардир своей команды с 11 голами и пятый среди всех в чемпионате. Первый - Боаду, с 13 голами.
C 2014 по 2018 год Промес выступал за московский "Спартак", став с ним чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. "Красно-белые" продали голландца в испанскую "Севилью" за 20 млн евро, через год Промес вернулся на родину за 15,7.
"Аякс" возглавляет турнирную таблицу Эредивизи.
Промес набрал 20 очков в Эредивизи за 21 тур. Он лучший бомбардир "Аякса"
Экс-нападающий московского "Спартака" Квинси Промес проводит мощный сезон в Голландии.
Источник: Евгения Матвеева / "СЭ"
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