Промес набрал 20 очков в Эредивизи за 21 тур. Он лучший бомбардир "Аякса"

Экс-нападающий московского "Спартака" Квинси Промес проводит мощный сезон в Голландии.
Источник: Евгения Матвеева / "СЭ"
28-летний футболист забил в ворота ПСВ в 21 туре Эредивизи, доведя показатель своих результативных действий до 20 (15+5).

Голландец лучший бомбардир своей команды с 11 голами и пятый среди всех в чемпионате. Первый - Боаду, с 13 голами.

C 2014 по 2018 год Промес выступал за московский "Спартак", став с ним чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. "Красно-белые" продали голландца в испанскую "Севилью" за 20 млн евро, через год Промес вернулся на родину за 15,7.

"Аякс" возглавляет турнирную таблицу Эредивизи.


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Теги: Аякс Спартак Промес
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