Об этом сообщает ZDF Sport со ссылкой на УЕФА.
Сообщается, что возобновление еврокубкового сезона планируется в июле, а закончиться он должен в августе. Следующий футбольный сезон должен пройти в сокращенном варианте.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса в мире. Число заболевших в мире превысило 874000 человек.
Источник: УЕФА планирует доиграть еврокубковый сезон в июле-августе. Следующий сезон будет сокращенным
Перенесенные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут быть сыграны летом.
Фото: Getty Images
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