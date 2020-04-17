"Аякс" намерен получить около 45-ти миллионов евро за вратаря Онана

Стало известно, за какую сумму голландская команда готова расстаться со своим голкипером.

Цифры приводит издание The Telegraph.



По информации источника, "Аякс" готов продать 24-летнего камерунца за 35-40 миллионов фунтов (40-46 млн евро).



Ранее сообщалось, что игрока хотят приобрести "Барселона", "Челси" и "ПСЖ".



Онана 24 года. В текущем розыгрыше Эредивизи вратарь принял участие в 24-х матчах лиги.