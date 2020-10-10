Сборная Испании продлила беспроигрышную серию до 15 матчей

Сборная Испания победила Швейцарию 1:0. Это 15-я игра "Красной фурии" подряд без поражений.

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Победой над сборной Швейцарии (1:0) во встрече третьего тура Лиги наций команда Испании продлила свою беспроигрышную серию, которая теперь составляет 15 матчей. В последний раз "Красная фурия" терпела поражение почти два года назад - 15 ноября 2018 года от Хорватии в гостях со счетом 2:3. За это время испанцы сыграл в том числе с Германией, Португалией и Швецией (дважды).



Рекордсменом по этому показателю является сборная Италии, которая имеет действующую беспроигрышную серию в размере 17 матчей. Последнее поражение итальянцы потерпели от Португалии (0:1 в гостях) 10 сентября 2018 года.