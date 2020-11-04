Этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) запретил главе пресс-службы азербайджанского "Карабаха" Нурлану Ибрагимову заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, за дискриминационное поведение. Сотрудник клуба опубликовал в своем фейсбуке призывающий к убийствам пост на тему армяно-азербайджанского конфликта. Расследование еще продолжается, окончательное решение не принято.
Ранее "Карабах" отреагировал на действия своего пресс-секретаря, отметив, что его слова не отражают официальную позицию клуба и им не одобряются. Федерация футбола Армении, в свою очередь, призвала исключить "Карабах" из еврокубков.
УЕФА вынес запрет на футбольную деятельность главы пресс-службы "Карабаха", призывавшего убивать армян
УЕФА запретил руководителю пресс-службы "Карабаха" Нурлану Ибрагимову заниматься связанной с футболом деятельностью за разжигающий ненависть пост в соцсети.
Фото: УЕФА
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