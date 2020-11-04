УЕФА вынес запрет на футбольную деятельность главы пресс-службы "Карабаха", призывавшего убивать армян

УЕФА запретил руководителю пресс-службы "Карабаха" Нурлану Ибрагимову заниматься связанной с футболом деятельностью за разжигающий ненависть пост в соцсети.

Фото: УЕФА