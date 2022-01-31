Черчесов: шумихи вокруг меня в Венгрии нет, но есть интерес

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов высказался об интересе к его тренерскому штабу, который проявляют венгерские журналисты.

Фото: "Ференцварош"





Черчесов возглавил "Ференцварош" в минувшем месяце. Накануне команда из Будапешта одержала первую победу под руководством российского специалиста. В 18-м туре чемпионата Венгрии "Ференцварош" обыграл в дерби "Уйпешт" с минимальным счетом. До этого в первом официальном матче Черчесова в должности наставника "Ференцвароша" команда уступила "Академии Пушкаша" (0:1).



Напомним, что до работы в "Ференцвароше" Черчесов тренировал сборную России. Он возглавлял национальную команду в 2016-2021 годах.



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Черчесов сообщил, что готов помочь сборной России советом при подготовке к матчу с Польшей "Большая ли шумиха вокруг меня в Венгрии? Шумихи как таковой нет, другое дело, что есть интерес, который проявляется. Ваши коллеги спрашивали, спрашивают и будут спрашивать - им любопытно. Мы же делаем свою работу", - сказал Черчесов.Черчесов возглавил "Ференцварош" в минувшем месяце. Накануне команда из Будапешта одержала первую победу под руководством российского специалиста. В 18-м туре чемпионата Венгрии "Ференцварош" обыграл в дерби "Уйпешт" с минимальным счетом. До этого в первом официальном матче Черчесова в должности наставника "Ференцвароша" команда уступила "Академии Пушкаша" (0:1).Напомним, что до работы в "Ференцвароше" Черчесов тренировал сборную России. Он возглавлял национальную команду в 2016-2021 годах.Источник: Матч ТВ