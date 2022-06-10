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Керимов: свои 10 мячей в "Фенербахче" Дзюба должен забить

Телекомментатор Эльвин Керимов, являющийся экспертом по турецкому футболу, рассказал о перспективах нападающего Артема Дзюбы в турецком "Фенербахче".
Фото: ФК "Зенит"
- В принципе, Артему эта лига вполне подходит. Тем более, что там не очень хорошо обороняются и есть возможность себя показывать, особенно с такими партнерами по команде, какие есть в "Фенербахче". Свои 10 мячей Дзюба должен забить. В прошедшем сезоне лучшим нападающим команды стал Дурсун - у него 15 голов. Играл не постоянно, но вроде остается. Классический фактурный форвард, но не такой техничный и хуже в подыгрыше. Дзюба сильнее, - передает слова Керимова "Чемпионат".

33-летний экс-нападающий "Зенита" Артем Дзюба покинул петербургский клуб по завершении прошедшего сезона в связи с окончанием срока действия контракта. Ранее появилась информация о переговорах Дзюбы с руководством турецкого "Фенербахче", на которые футболист прилетал в Стамбул. По информации СМИ, форвард пытается договориться с руководством клуба о заработной плате в размере 2 миллионов евро в год, в то время как турецкая сторона хотела бы снизить эту планку. Также появлялась информация об интересе к Дзюбе со стороны местного "Галатасарая".

СМИ: Дзюба прибыл в Турцию для переговоров с "Фенербахче"

СМИ: у Дзюбы есть еще два варианта в Турции, кроме "Фенербахче"


Турция Фенербахче Дзюба
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