- В принципе, Артему эта лига вполне подходит. Тем более, что там не очень хорошо обороняются и есть возможность себя показывать, особенно с такими партнерами по команде, какие есть в "Фенербахче". Свои 10 мячей Дзюба должен забить. В прошедшем сезоне лучшим нападающим команды стал Дурсун - у него 15 голов. Играл не постоянно, но вроде остается. Классический фактурный форвард, но не такой техничный и хуже в подыгрыше. Дзюба сильнее, - передает слова Керимова "Чемпионат".
33-летний экс-нападающий "Зенита" Артем Дзюба покинул петербургский клуб по завершении прошедшего сезона в связи с окончанием срока действия контракта. Ранее появилась информация о переговорах Дзюбы с руководством турецкого "Фенербахче", на которые футболист прилетал в Стамбул. По информации СМИ, форвард пытается договориться с руководством клуба о заработной плате в размере 2 миллионов евро в год, в то время как турецкая сторона хотела бы снизить эту планку. Также появлялась информация об интересе к Дзюбе со стороны местного "Галатасарая".
СМИ: Дзюба прибыл в Турцию для переговоров с "Фенербахче"
СМИ: у Дзюбы есть еще два варианта в Турции, кроме "Фенербахче"
Керимов: свои 10 мячей в "Фенербахче" Дзюба должен забить
Телекомментатор Эльвин Керимов, являющийся экспертом по турецкому футболу, рассказал о перспективах нападающего Артема Дзюбы в турецком "Фенербахче".
Фото: ФК "Зенит"