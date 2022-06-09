Помимо стамбульского "Фенербахче", у 33-летнего экс-форварда "Зенита" Артема Дзюбы есть еще два варианта продолжения карьеры в Турции, сообщают СМИ. По данным источника, российским футболистом интересуется "Коньяспор", однако его руководство готово предложить Артему зарплату не более 1,2 миллиона евро в год. Сообщается, что также трансферный интерес к Дзюбе проявляет стамбульский "Галатасарай".
Ранее появилась информация о переговорах Артема Дзюбы со стамбульским "Фенербахче", в котором российский нападающий хотел бы получать 2 миллиона евро в год.
Источник: "Чемпионат"
Шнякин: Дзюба летал на переговоры с "Фенербахче" в Стамбул. Он запросил 2 млн евро в год
СМИ: Дзюба прибыл в Турцию для переговоров с "Фенербахче"
СМИ: у Дзюбы есть еще два варианта в Турции, кроме "Фенербахче"
По данным источника, экс-нападающий "Зенита" Артем Дзюба может подписать контракт с одним из трех турецких клубов.
Фото: ФК "Зенит"