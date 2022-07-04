33-летний экс-форвард "Зенита" Артем Дзюба отказался от перехода в чемпионат Китая, сообщают СМИ. По данным источника, один из китайских клубов предложил футболисту контракт с заработной платой в размере двух миллионов долларов в год, однако экс-нападающий сборной России отклонил этот вариант.
Ранее СМИ сообщали, что покинувший "Зенит" в мае 2022 года в статусе свободного агента Дзюба не смог договориться о контракте с "Фенербахче" и другими турецкими клубами, при этом главным препятствием стала сумма заработной платы. Сообщалось, что в Турции Дзюба хотел бы получать 2 миллиона евро в год.
Источник: РИА Новости
СМИ: Дзюба отклонил предложение из Китая на 2 миллиона долларов в год
По данным источника, экс-нападающий "Зенита" Артем Дзюба отказался от предложенного ему контракта с китайским клубом.
Фото: ФК "Зенит"