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Сесар Навас: уверен, Дзюба забьет еще много голов. Но стать звездой в другой стране в 34 года тяжело

Экс-центральный защитник "Ростова" и "Рубина" Сесар Навас высказался о перспективах нападающего "Адана Демирспор" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
- Дзюба обязательно себя проявит, он очень хороший игрок. Но стать звездой в другой стране в 34 года тяжело. В этом возрасте футболист обычно помогает своим товарищам по команде и тренеру, делает окружающих лучше. В чём я точно уверен - Дзюба забьет еще много голов, - цитирует Наваса "Чемпионат".

34-летний экс-нападающий "Зенита" и "Спартака" Артем Дзюба в мае 2022 года покинул сине-бело-голубых в связи с истечением срока действия контракта и в августе подписал соглашение с турецким клубом "Адана Демирспор". В дебютном матче за новую команду против "Фенербахче" (2:4), который состоялся 22 августа в рамках 3 тура турецкой Суперлиги, форвард вышел в стартовом составе, был заменен на 87 минуте и записал на свой счет забитый гол.

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Адана Демирспор Дзюба Навас
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