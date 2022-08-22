- Дзюба обязательно себя проявит, он очень хороший игрок. Но стать звездой в другой стране в 34 года тяжело. В этом возрасте футболист обычно помогает своим товарищам по команде и тренеру, делает окружающих лучше. В чём я точно уверен - Дзюба забьет еще много голов, - цитирует Наваса "Чемпионат".
34-летний экс-нападающий "Зенита" и "Спартака" Артем Дзюба в мае 2022 года покинул сине-бело-голубых в связи с истечением срока действия контракта и в августе подписал соглашение с турецким клубом "Адана Демирспор". В дебютном матче за новую команду против "Фенербахче" (2:4), который состоялся 22 августа в рамках 3 тура турецкой Суперлиги, форвард вышел в стартовом составе, был заменен на 87 минуте и записал на свой счет забитый гол.
Пылкий дебют Дзюбы в Турции: забил гол, отобрав его у партнера, и снес вратаря
Сесар Навас: уверен, Дзюба забьет еще много голов. Но стать звездой в другой стране в 34 года тяжело
Экс-центральный защитник "Ростова" и "Рубина" Сесар Навас высказался о перспективах нападающего "Адана Демирспор" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"