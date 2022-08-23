Колосков - о дебютном голе Дзюбы за "Адана Демирспор": он же не забил по факту, там мяч уже пересекал линию

"Не хватало мне, чтобы я еще матчи Дзюбы смотрел. Это вообще не та фигура, которую на моем уровне надо обсуждать. Артем же не забил по факту, там мяч уже пересекал линию. О чем тут вообще говорить? Абсолютно неинтересно", - цитирует Колоскова Sport24.
"Адана Демирспор" проиграл "Фенербахче" со счетом 2:4. В таблице турецкой Суперлиги "Демирспор" занимает 6-е место, имея в своем активе 6 очков. Свой следующий матч новый клуб Дзюбы проведет 27 августа против "Умраниеспора".
Артем Дзюба подписал с "Адана Демирспор" контракт по схеме "1+1". Предыдущим клубом форварда, которому вчера исполнилось 34 года, был "Зенит".