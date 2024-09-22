Встреча прошла в субботу, 21 сентября и завершилась со счетом 1:1, Сафонов пропустил гол в начале первого тайма.
- Думаю, двух мнений по поводу пропущенного мяча быть не должно. Матвея расстреливали в упор с близкого расстояния, и он сделал все возможное, чтобы спасти команду. На начальном этапе, чтобы не потерять место в основном составе, важнее, чтобы не было грубых ошибок, - цитирует Кафанова "СЭ".
Напомним, Сафонов провел уже две официальные игры за французский гранд. Ранее он дебютировал за парижан в матче Лиги чемпионов с "Жироной" и смог сохранить свои ворота "сухими".
Сафонов стал футболистом "ПСЖ" в летнее трансферное окно, перейдя из "Краснодара" за 20 миллионов евро.
"ПСЖ" лидирует в таблице Лиги 1, набрав в пяти матчах 13 очков. В тройку лидеров также входят "Марсель" и "Монако", у которых по 10 баллов.
Кафанов - о дебютном матче Сафонова в Лиге 1: Матвей сделал все возможное, чтобы спасти "ПСЖ"
Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России, прокомментировал игру голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова в матче французского чемпионата с "Реймсом".
Фото: ФК "ПСЖ"