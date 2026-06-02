Transfermarkt снизил стоимость Алексея Миранчука

Игрок "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук потерял в рыночной стоимости по итогам очередного обновления оценок Transfermarkt.

Фото: Getty Images

Согласно новым данным портала, стоимость российского футболиста снизилась на 500 тысяч евро - с 8 до 7,5 миллиона евро. Самыми дорогими футболистами североамериканской лиги на данный момент считаются нападающий "Торонто" Джош Сарджент и полузащитник "Цинциннати" Эвандер. Оба оцениваются в 16 миллионов евро.



В нынешнем сезоне МЛС российский футболист провёл 13 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами.