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Стадион в Калининграде к ЧМ-2018 строится высокими темпами
Стадион в Калининграде к чемпионату мира 2018 года строится высокими темпами. Об этом заявил председатель временной комиссии по подготовке к ЧМ-2018 Совета Федерации РФ Вадим Тюльпанов, прибывший в область для знакомства с ходом подготовки региона к мировому первенству.
"Мы уже посещаем пятый город, который включен в программу чемпионата мира по футболу. У нас впечатление достаточно позитивное от посещения (области).
На мой взгляд, подготовка к чемпионату идет полным ходом, достаточно качественно, и я уверен, что в срок Калининград уложится", - сказал он, добавив, что участники комиссии "поражены темпами" строительства калининградского стадиона, сопоставив сегодняшнюю ситуацию с положением годичной давности.
Тюльпанов пояснил, что комиссия Совета Федерации помимо Калининграда ознакомилась с подготовкой к ЧМ еще четырех российских городов, которые будут задействованы в Кубке конфедераций уже в этом году - это Москва, Казань, Сочи и Санкт-Петербург, ни один из них, по его словам, особых тревог не вызывает. "Готовность там достаточно высокая. Безусловно, она больше, чем готовность в Калининграде, но Калининград и проводит ЧМ только в 2018 году, поэтому время еще есть", - цитирует председателя временной комиссии Совета Федерации ТАСС.
Как сообщил врио заместителя председателя правительства области Александр Рольбинов, в настоящее время на стадионе к ЧМ в Калининграде идут утепление и отделочные работы во внутренних помещениях, смонтированы металлоконструкции под кровлю, уже на 60-70% сформирована бетонная плита основания футбольного поля.
"Мы уже посещаем пятый город, который включен в программу чемпионата мира по футболу. У нас впечатление достаточно позитивное от посещения (области).
На мой взгляд, подготовка к чемпионату идет полным ходом, достаточно качественно, и я уверен, что в срок Калининград уложится", - сказал он, добавив, что участники комиссии "поражены темпами" строительства калининградского стадиона, сопоставив сегодняшнюю ситуацию с положением годичной давности.
Тюльпанов пояснил, что комиссия Совета Федерации помимо Калининграда ознакомилась с подготовкой к ЧМ еще четырех российских городов, которые будут задействованы в Кубке конфедераций уже в этом году - это Москва, Казань, Сочи и Санкт-Петербург, ни один из них, по его словам, особых тревог не вызывает. "Готовность там достаточно высокая. Безусловно, она больше, чем готовность в Калининграде, но Калининград и проводит ЧМ только в 2018 году, поэтому время еще есть", - цитирует председателя временной комиссии Совета Федерации ТАСС.
Как сообщил врио заместителя председателя правительства области Александр Рольбинов, в настоящее время на стадионе к ЧМ в Калининграде идут утепление и отделочные работы во внутренних помещениях, смонтированы металлоконструкции под кровлю, уже на 60-70% сформирована бетонная плита основания футбольного поля.
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