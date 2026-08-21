"Крылья Советов" потребовали от "Матч ТВ" извинений за слова Губерниева

"Крылья Советов" опубликовали заявление с обращением к "Матч ТВ".

Фото: ФК "Крылья Советов"

Клуб направил обращение в адрес руководства "Матч ТВ" и "Газпром-Медиа Холдинг", в котором мы изложили свою позицию и обозначили необходимость обратить внимание на заявление ведущего программы, разобраться в ситуации, а также принести публичные извинения нашему клубу, - сообщается в заявлении клуба.