"Крылья Советов" потребовали от "Матч ТВ" извинений за слова Губерниева

Клуб направил обращение в адрес руководства "Матч ТВ" и "Газпром-Медиа Холдинг", в котором мы изложили свою позицию и обозначили необходимость обратить внимание на заявление ведущего программы, разобраться в ситуации, а также принести публичные извинения нашему клубу, - сообщается в заявлении клуба.
Напомним, что самарские "Крылья Советов" на своем поле уступили петербургскому "Зениту" в матче 2 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:0 (3:5 - пен.). Во втором тайме защитник гостей Роман Вега получил травму головы и не мог продолжить игру - главный арбитр дал свисток во время атаки самарцев. Нападающий волжан Амар Рахманович получил желтую карточку за то, что вступил в словесную перепалку с судьей из-за этого эпизода.
После матча Дмитрий Губерниев в студии "Матч ТВ" назвал поведение игроков самарцев "свинским", а также повторил свое высказывание в личном телеграм-канале.