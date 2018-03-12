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Станислав Черчесов: нам не нравится, что в нас до конца не верят

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал мнение о том, что российским футболистам сложно рассчитывать на победы с такими соперниками, как Бразилия (23 марта, Москва, 19:00 мск) и Франция (27 марта, Санкт-Петербург, 18:50 мск).

"Мы уже слышали это перед Аргентиной и Испанией. Нам не нравится, что в нас до конца не верят. Наша задача – своей работой приобрести симпатии. Аргентина хоть и забила один гол с положения вне игры, но все равно на него наиграла. С испанцами была другая игра. Мы должны делать полшага вперед, отталкиваясь от этих игр", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
Сегодня, 17:22
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12
(0)
№12 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:11) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
иди нахер
у тебя не сборная и ты не тренер
после позора на чм пинком под зад поедешь обратно баранов пасти
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№11 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:26) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
в тебя не верят. потому что ты говно. а в сборную не верят. потому что живем в реальности. а не в облаках летаем


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Красно белые телочки испугались мороза.
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№10 Написал: metis Riga (Сегодня, 18:22) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Тренируй вратарей.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
№9 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 18:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Rusl0001
Усач, вы своей игрой за предыдущий год все показали.
За предыдущие 25 лет я что-то и не припомню такой же отвратной игры и бесхарактерной команды.
Пару товарняков более менее сдюжил и всё. Все должны верить начать?
Сначала до 1/4 финала на ЧМ дойдите. А потом ждите, что в вас верить начнут.

В кого мы должны верить? В Тарасова или Кокорина? Может в Дзюбу? Или в кого?
Набрал разношерстный коллектив. Кого сам хотел. Кого хотел - оставил за бортом.
Команды как таковой нет. Игры нет. Результата нет.
Кто и с какой стати должен верить в сборную?

А ты лично, так вообще многим неприятен. Как человек.

Я вот так думаю - Мудко сидел и решал: "На ком бы из тренеров крест поставить?.. Ну да! Этот еще и подставится сам. И не раз!"
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№8 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 17:55) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
А я то уж грешным делом подумал, что он уже и не будет бахвалиться ничьей с немотивированной Испанией... А тут вон оно что! Полное отсутствие игры против Аргентины и ничья на кураже с отдыхающей Испанией оказывается должны вселить в нас надежду, тем более на фоне травм двух основных ЦЗ - ну просто феноменальная самоуверенность Черчесова!
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№7 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 17:51) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Усач, вы своей игрой за предыдущий год все показали.
За предыдущие 25 лет я что-то и не припомню такой же отвратной игры и бесхарактерной команды.
Пару товарняков более менее сдюжил и всё. Все должны верить начать?
Сначала до 1/4 финала на ЧМ дойдите. А потом ждите, что в вас верить начнут.

В кого мы должны верить? В Тарасова или Кокорина? Может в Дзюбу? Или в кого?
Набрал разношерстный коллектив. Кого сам хотел. Кого хотел - оставил за бортом.
Команды как таковой нет. Игры нет. Результата нет.
Кто и с какой стати должен верить в сборную?

А ты лично, так вообще многим неприятен. Как человек.


--------------------
Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009 [жалоба]
№6 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 17:48) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Мы Николай второй
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:41) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: wadmail
Tiki! Что бы ты стал говорить если бы не залетела, третья шальная шайба. Финал то они реально просрали!

а что говорить?наши реально старались.По финалу немцы тактически переиграли нашего тренера.Но все равно опять же..в желании и старании наших было не упрекнуть


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: wadmail aul (Сегодня, 17:34) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Tiki! Что бы ты стал говорить если бы не залетела, третья шальная шайба. Финал то они реально просрали!
Регистрация: 19.11.2007 [жалоба]
№3 Написал: serge59 Москва (Сегодня, 17:28) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«МЮ»
Только вот штаны бы не порвать шаги вперед делавши...а вот отношение - на что натренировали и наиграли - то и получаете...(((
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:28) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
честно говоря, я и в начале не верил..

НЕ ВЕРЮ...
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:26) #
  • +10
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
иногда лучше молчать, усатый
раз такое отношение - значит есть повод?просто так ничего не бывает.
вот почему хоккеистов никто не поливает?да потому что они реально бьются.Даже если проигрывают - то все равно видно что они за страну играют
а тут....даже не знаю какое слово подобрать


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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