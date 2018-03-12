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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Денисова и Дзюбы по-прежнему не хватает. Черчесов огласил заявку сборной России на ближайшие игры
Денисова и Дзюбы по-прежнему не хватает. Черчесов огласил заявку сборной России на ближайшие игры
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Дмитрий Сенников: "Зенит" потерял конструктив в игре, в матче с "Ростовом" действовал примитивно (3)
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Джейми Каррагера могут уволить со Sky Sports за плевок в сторону 14-летней болельщицы "МЮ" (4)
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Игорь Гамула: Манчини оставил Кокорина в запасе из-за его комментария после матча с "Лейпцигом"? (5)
Станислав Черчесов: нам не нравится, что в нас до конца не верят
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал мнение о том, что российским футболистам сложно рассчитывать на победы с такими соперниками, как Бразилия (23 марта, Москва, 19:00 мск) и Франция (27 марта, Санкт-Петербург, 18:50 мск).
"Мы уже слышали это перед Аргентиной и Испанией. Нам не нравится, что в нас до конца не верят. Наша задача – своей работой приобрести симпатии. Аргентина хоть и забила один гол с положения вне игры, но все равно на него наиграла. С испанцами была другая игра. Мы должны делать полшага вперед, отталкиваясь от этих игр", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
"Мы уже слышали это перед Аргентиной и Испанией. Нам не нравится, что в нас до конца не верят. Наша задача – своей работой приобрести симпатии. Аргентина хоть и забила один гол с положения вне игры, но все равно на него наиграла. С испанцами была другая игра. Мы должны делать полшага вперед, отталкиваясь от этих игр", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
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