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Валерий Рейнгольд: у нас нет сборной, мы стоим на краю пропасти!

Валерий Рейнгольд: у нас нет сборной, мы стоим на краю пропасти! Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением по поводу подготовки сборной России к чемпионату мира, а также прокомментировал тренерские назначения в чемпионате страны и возможные трансферы футбольных специалистов за рубежом.

- Чего ждете от нашей сборной в последнем перед чемпионата мира контрольном матче, в котором она встретится с командой Турции?

- Я здесь ничего не жду. Ждал, что хоть что-то чуть-чуть в лучшую сторону изменится, но ничего не меняется. После игры с Австрией я больше всего был возмущен тем, что все к этому поражению так спокойно отнеслись. Ну, где-то кто-то пошумел, но нет никаких выводов. Я хочу другое сказать: нет у нас сборной, мы стоим на краю пропасти! И если кто-то думает, что мы готовы играть на чемпионате мира, глубоко ошибается. Игра с Австрией показала, что по многим компонентам мы просто не готовы — это беда. И когда Черчесов говорит, что все идет по плану, не понимаю этого. Не знаю, что у него за план, непонятный. Так раскрой это план, что за сюрприз ты приготовил болельщикам, что этот план может с лучшей стороны их удивить? Я лично желал увидеть в игре сборной перед встречей с Австрией только одно: чтобы команда бегала. Но наши игроки в том матче вообще не бежали. Это вообще позор, играть контрольные матчи накануне чемпионата мира, совсем не напрягаясь! Я могу все простить, технические ошибки, например, не вовремя открыться, но я не могу простить того, когда команда по полю пешком ходит. Поэтому задаюсь вопросом: а что дальше? Между тем люди, которые играли в футбол, эксперты, говорят, что все, кажется, нормально. Что здесь нормально?! Что здесь все идет по плану, по плану Черчесова? Что он загубил сборную, и мы вообще не знаем, от чего нужно отталкиваться? Я пока абсолютно ничего не вижу, ни одного проблеска. Не знаю, что должно случиться, что вдруг наша команда воскреснет и начнет играть в футбол. Все говорит о том, что тот состав игроков, которых он вызвал, ни на что не претендует. Потому что когда в составе нет играющих ребят, нельзя что-то сделать. А эти ребята Денисов, Глушаков, Шатов. Это три «опорника», все трое могут перекрыть центр футбольного поля, это мастера.

А по поводу ожиданий от игры с турками, то опять же конкретно я жду, когда наша команда начнет бегать. Не могу ни о чем больше говорить. Когда я увижу, что команда начала двигаться, тогда можно уже будет предъявлять какие-то претензии к той или иной позиции и о чем-то другом говорить. Ну нельзя пешком по полю ходить. У нас нет ни класса, ни мастерства такого, чтобы мы могли за счет этих качеств кого-то обыграть — мы сегодня можем победить только при помощи самоотдачи и беговой работы.

- Турецкие футболисты могут нас «перебегать»?

- Как мы играем, как мы двигаемся - этого здесь даже не нужно. Нас и сборная Австрии переиграла тоже пешком. Это был бездарный товарищеский матч с обеих сторон. Но австрийцы хотя бы воротам угрожали и гол забили. И они сейчас в отпуске, им все равно — сыграли и разъехались по курортам. Я говорю про наших игроков. Пора понять, что они играют для народа, хватит валять дурака! Если вы не хотите бегать, то о каком футболе может идти речь? О каких тактических построениях можно говорить? Сейчас по тому, что происходит в сборной, выходит так, что из группы мы, наверное, не выйдем.

-Пока сборные готовятся к чемпионату мира, происходят перестановки на тренерских местах и в российском, и в зарубежном футболе. По слухам, Микаэль Лаудруп, имевший печальный опыт работы в качестве наставника московского «Спартака», может возглавить мадридский «Реал», который только что покинул Зинедин Зидан. Что вы думаете о перспективах датчанина на посту главного тренера победителей Лиги чемпионов?

- Мне, откровенно говоря, абсолютно все равно, кто что там будет возглавлять. Мне только интересно, а почему ушел Зидан? А Зидан, как говорят, ушел в сборную Катара. За предложенные 50 миллионов ни с того ни с сего, уйдет любой тренер. Ни с того ни с сего какие-то причины вдруг непонятные появляются. А кто придет, Лаудруп или кто-то другой, меня это не колышет. Меня больше интересует наш футбол.

- Тогда как вы встретили тренерские назначения Сергея Семака в петербургский «Зенит» и Олега Кононова в тульский «Арсенал»?

-Я эти вещи всегда приветствовал и доволен. Кононов - хороший тренер и человек. Рад за него. Не знаю, сам доволен ли он тем, что принял тульский «Арсенал», потому что это не такой уж сильный бренд, но принял так принял. Посмотрим, может быть, у него сложится так же, как у Божовича. Что касается Семака, то здесь я тоже рад. Я сам много раз говорил о том, что не надо никого «Зениту» искать: есть свой доморощенный тренер, сам играл в Питере, человек, достойный быть наставником команды. От всей души желаю ему успехов. Побольше бы таких перемен. Тем более что у нас много хороших бывших футболистов, которые не задействованы. Хотелось бы, чтобы политика эта здесь поменялась в лучшую сторону.
Теги: Рейнгольд Сборная России
Сегодня, 08:27
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8
(2)
№8 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 09:15) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SVN
будем надеяться на чудо....три матча поболеем. smirk
Может Черчесов усы на удачу сбреет.....и попрет.

епт,если он усы сбреет,то мы до 1/2 дойдем как миримум.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№7 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 09:09) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: SVN
будем надеяться на чудо....три матча поболеем. smirk
Может Черчесов усы на удачу сбреет.....и попрет.


Ему не брить, а рвать придется и в другом месте.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№6 Написал: Иван Вавилов (Сегодня, 09:06) #
  • -3
  •  (3)

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал---- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 3.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 09:02) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vik-Nik
Про Лаудрупа,: обязательно надо было вспомнить,что он работал в Спартаке,обязательно!
Можно подумать,если бы не работал ,то не был бы тем Лаудрупом,который есть.......

потому что гарантированный хайп/рейтинги/просмотры можно поймать только на Спартаке))) хорошо не спросили, а не был бы в нынешней сборной камбаров))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: SVN (Сегодня, 08:53) #
  • -2
  •  (2)

будем надеяться на чудо....три матча поболеем. smirk
Может Черчесов усы на удачу сбреет.....и попрет.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 08:50) #
  • 0
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14.02.1965г. Тула. Центральный стадион.
Металлург( Тула) - Спартак ( Москва) 2-1.
Валера,помнишь? И ты там был,мед,пиво пил
По усам текло, а в рот не попало.
Вот это бренд !
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 08:47) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Про Лаудрупа,: обязательно надо было вспомнить,что он работал в Спартаке,обязательно!
Можно подумать,если бы не работал ,то не был бы тем Лаудрупом,который есть.......
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 08:36) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
А кто-то прогресса ждал от бездарного "тренера" ?


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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