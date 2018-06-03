Валерий Рейнгольд: у нас нет сборной, мы стоим на краю пропасти!

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился мнением по поводу подготовки сборной России к чемпионату мира, а также прокомментировал тренерские назначения в чемпионате страны и возможные трансферы футбольных специалистов за рубежом.- Я здесь ничего не жду. Ждал, что хоть что-то чуть-чуть в лучшую сторону изменится, но ничего не меняется. После игры с Австрией я больше всего был возмущен тем, что все к этому поражению так спокойно отнеслись. Ну, где-то кто-то пошумел, но нет никаких выводов. Я хочу другое сказать: нет у нас сборной, мы стоим на краю пропасти! И если кто-то думает, что мы готовы играть на чемпионате мира, глубоко ошибается. Игра с Австрией показала, что по многим компонентам мы просто не готовы — это беда. И когда Черчесов говорит, что все идет по плану, не понимаю этого. Не знаю, что у него за план, непонятный. Так раскрой это план, что за сюрприз ты приготовил болельщикам, что этот план может с лучшей стороны их удивить? Я лично желал увидеть в игре сборной перед встречей с Австрией только одно: чтобы команда бегала. Но наши игроки в том матче вообще не бежали. Это вообще позор, играть контрольные матчи накануне чемпионата мира, совсем не напрягаясь! Я могу все простить, технические ошибки, например, не вовремя открыться, но я не могу простить того, когда команда по полю пешком ходит. Поэтому задаюсь вопросом: а что дальше? Между тем люди, которые играли в футбол, эксперты, говорят, что все, кажется, нормально. Что здесь нормально?! Что здесь все идет по плану, по плану Черчесова? Что он загубил сборную, и мы вообще не знаем, от чего нужно отталкиваться? Я пока абсолютно ничего не вижу, ни одного проблеска. Не знаю, что должно случиться, что вдруг наша команда воскреснет и начнет играть в футбол. Все говорит о том, что тот состав игроков, которых он вызвал, ни на что не претендует. Потому что когда в составе нет играющих ребят, нельзя что-то сделать. А эти ребята Денисов, Глушаков, Шатов. Это три «опорника», все трое могут перекрыть центр футбольного поля, это мастера.А по поводу ожиданий от игры с турками, то опять же конкретно я жду, когда наша команда начнет бегать. Не могу ни о чем больше говорить. Когда я увижу, что команда начала двигаться, тогда можно уже будет предъявлять какие-то претензии к той или иной позиции и о чем-то другом говорить. Ну нельзя пешком по полю ходить. У нас нет ни класса, ни мастерства такого, чтобы мы могли за счет этих качеств кого-то обыграть — мы сегодня можем победить только при помощи самоотдачи и беговой работы.- Как мы играем, как мы двигаемся - этого здесь даже не нужно. Нас и сборная Австрии переиграла тоже пешком. Это был бездарный товарищеский матч с обеих сторон. Но австрийцы хотя бы воротам угрожали и гол забили. И они сейчас в отпуске, им все равно — сыграли и разъехались по курортам. Я говорю про наших игроков. Пора понять, что они играют для народа, хватит валять дурака! Если вы не хотите бегать, то о каком футболе может идти речь? О каких тактических построениях можно говорить? Сейчас по тому, что происходит в сборной, выходит так, что из группы мы, наверное, не выйдем.- Мне, откровенно говоря, абсолютно все равно, кто что там будет возглавлять. Мне только интересно, а почему ушел Зидан? А Зидан, как говорят, ушел в сборную Катара. За предложенные 50 миллионов ни с того ни с сего, уйдет любой тренер. Ни с того ни с сего какие-то причины вдруг непонятные появляются. А кто придет, Лаудруп или кто-то другой, меня это не колышет. Меня больше интересует наш футбол.-Я эти вещи всегда приветствовал и доволен. Кононов - хороший тренер и человек. Рад за него. Не знаю, сам доволен ли он тем, что принял тульский «Арсенал», потому что это не такой уж сильный бренд, но принял так принял. Посмотрим, может быть, у него сложится так же, как у Божовича. Что касается Семака, то здесь я тоже рад. Я сам много раз говорил о том, что не надо никого «Зениту» искать: есть свой доморощенный тренер, сам играл в Питере, человек, достойный быть наставником команды. От всей души желаю ему успехов. Побольше бы таких перемен. Тем более что у нас много хороших бывших футболистов, которые не задействованы. Хотелось бы, чтобы политика эта здесь поменялась в лучшую сторону.