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Сергей Юран: боюсь, что мы даже Саудовскую Аравию не обыграем

Главный тренер "Зоркого" Сергей Юран поделился мнением о перспективах национальной команды на ЧМ-2018.

"Абсолютно не вижу целостности в игре, не вижу структуры. В домашнем матче я ожидал от сборной большего. Считал, что будем диктовать свои условия, давить, играть с позиции силы. Но этого не случилось.

Австрия и Турция вообще-то даже не сыграют на чемпионате мира, а мы лишь единожды попадаем в створ ворот. Это очень настораживает. В защите еще как-то можно отбиться. Но как забивать-то будем?

Боюсь, что мы вряд ли обыграем и Саудовскую Аравию, и Египет. Есть реальные вещи, а есть виртуальные. Оснований для оптимизма у меня нет", - цитирует Юрана "Спорт-Экспресс".

Теги: Юран Сборная России
Сегодня, 09:04
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11
(5)
№11 Написал: Андрей Угаров (Сегодня, 10:54) #
  • 0
  •  (0)
online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:46) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
а ты, Серёга, не бойся.
эти же, в майках русской сборной, не боятся.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№9 Написал: Бриг (Сегодня, 10:41) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
В других странах надеятся на своих футбольных звезд, мы надеемся на чудо...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№8 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 10:34) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Они уже в отпусках все, а мы что то хотим.
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№7 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 10:30) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
САМОЕ СТРАШНОЕ - БОЯТСЯ БИТЬ ПО ВОРОТАМ!!! ХДЕ УДАРЫ?!
ОСТАВШИЕСЯ ДНИ НАДО ТРЕНЕРОВАТЬСЯ БИТЬ НА:
1. ТОЧНОСТЬ ИЗДАЛЕКА ПО ВОРОТАМ
2. ТОЧНОСТЬ ДАЛЁКОГО ПАСА НА ХОД ПАРТНЕРУ

ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНА ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ВСТРЯСКА ДЛЯ СНЯТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ. ПУСТЬ СХОДЯТ В ЦИРК, ЛИБО НА КОНЦЕРТ ЮМОРИСТОВ. ХДЕ ВСТРЕЧИ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ?


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№6 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:50) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: teacher
Цитата: valerman40
Цитата: teacher
Поздно бояться! Когда все про...ли, остается только надеяться, верить и поддерживать!!!
Просто примем как данность, что сборная наша такая и так играет. Нет у нас Яшина, Блохина, Аленичева, Аршавина, а есть те кто есть. У многих сборных поколения ушли и пустота. Где Итальянцы, Голландцы? Авном успеем полить сборную. Давайте Поддержим. Вперед Россия!!!

флаг тебе в руки- беги поддерживай. У тебя странная для нормального человека логика- поддерживать тех кто про...л. И тут же прикрываться Россией.

Если сын твой на детском турнире занял предпоследнее место- откажешься от него, или из дома выгонишь?! Или все таки поддержишь?

Цитата: teacher
Цитата: valerman40
Цитата: teacher
Поздно бояться! Когда все про...ли, остается только надеяться, верить и поддерживать!!!
Просто примем как данность, что сборная наша такая и так играет. Нет у нас Яшина, Блохина, Аленичева, Аршавина, а есть те кто есть. У многих сборных поколения ушли и пустота. Где Итальянцы, Голландцы? Авном успеем полить сборную. Давайте Поддержим. Вперед Россия!!!

флаг тебе в руки- беги поддерживай. У тебя странная для нормального человека логика- поддерживать тех кто про...л. И тут же прикрываться Россией.

Если сын твой на детском турнире занял предпоследнее место- откажешься от него, или из дома выгонишь?! Или все таки поддержишь?

сын ТВОЙ ОДИН... ещё 15 Сыновей заняли места Выше...и не из кого набрать?..неужели не видно, что Гилерьме лучше? и Миранчуки лучше "дзагоевых"...и ДЕНИСОВ стоптал бы ВСЮ Середину поля...у нас в России самые лучшие тренеры из Осетии?..
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№5 Написал: teacher (Сегодня, 09:29) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
Цитата: teacher
Поздно бояться! Когда все про...ли, остается только надеяться, верить и поддерживать!!!
Просто примем как данность, что сборная наша такая и так играет. Нет у нас Яшина, Блохина, Аленичева, Аршавина, а есть те кто есть. У многих сборных поколения ушли и пустота. Где Итальянцы, Голландцы? Авном успеем полить сборную. Давайте Поддержим. Вперед Россия!!!

флаг тебе в руки- беги поддерживай. У тебя странная для нормального человека логика- поддерживать тех кто про...л. И тут же прикрываться Россией.

Если сын твой на детском турнире занял предпоследнее место- откажешься от него, или из дома выгонишь?! Или все таки поддержишь?
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: casabl (Сегодня, 09:20) #
  • +5
  •  (7)

Сборная вышла в финальную стадию "на халяву". А в таком состоянии и составе отборочный турнир просрала бы с ветерком.
тут и гадать нечего.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: sergey3709 (Сегодня, 09:17) #
  • -4
  •  (6)
online

Саудов то обыграем, а вот дальше вопрос
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:16) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: teacher
Поздно бояться! Когда все про...ли, остается только надеяться, верить и поддерживать!!!
Просто примем как данность, что сборная наша такая и так играет. Нет у нас Яшина, Блохина, Аленичева, Аршавина, а есть те кто есть. У многих сборных поколения ушли и пустота. Где Итальянцы, Голландцы? Авном успеем полить сборную. Давайте Поддержим. Вперед Россия!!!

флаг тебе в руки- беги поддерживай. У тебя странная для нормального человека логика- поддерживать тех кто про...л. И тут же прикрываться Россией.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: teacher (Сегодня, 09:11) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Поздно бояться! Когда все про...ли, остается только надеяться, верить и поддерживать!!!
Просто примем как данность, что сборная наша такая и так играет. Нет у нас Яшина, Блохина, Аленичева, Аршавина, а есть те кто есть. У многих сборных поколения ушли и пустота. Где Итальянцы, Голландцы? Авном успеем полить сборную. Давайте Поддержим. Вперед Россия!!!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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