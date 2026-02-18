Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
АтлетикоНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Буде-Глимт
23:00
ИнтерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
0 - 0 0 0
Кайсар1 тайм
Ахмат
0 - 1 0 1
Тобол1 тайм
ЦСКА
16:00
РостовНе начат
Балтика
17:00
АхматНе начат

Защитник "Спартака" был интересен топ-клубу РПЛ - источник

Защитник московского "Спартака" мог продолжить карьеру в другом столичном клубе.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич был предложен "Локомотиву" для подписания в аренду, но стороны не смогли договориться по условиям.

Ранее сообщалось, что красно-белые намерены отдать Хлусевича в аренду, однако при этом "Спартак" хочет, чтобы новый клуб полностью покрывал зарплату футболиста. По сообщениям источников, защитник зарабатывает в год около 1,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист вышел на поле в десяти встречах во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Источник: "СЭ".

