Защитник "Спартака" был интересен топ-клубу РПЛ - источник

По информации источника, защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич был предложен "Локомотиву" для подписания в аренду, но стороны не смогли договориться по условиям.
Ранее сообщалось, что красно-белые намерены отдать Хлусевича в аренду, однако при этом "Спартак" хочет, чтобы новый клуб полностью покрывал зарплату футболиста. По сообщениям источников, защитник зарабатывает в год около 1,5 миллионов евро.
В нынешнем сезоне футболист вышел на поле в десяти встречах во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Источник: "СЭ".
Фото: ФК "Спартак"