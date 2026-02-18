"Какие-то моменты получались даже чересчур". Тимощук - о грубости в матче с "Краснодаром"

"По настрою и накалу игра получилась как официальная. Какие-то моменты в плане грубости получались даже чересчур. Но и нам нужно было играть жестко.
Думаю, с любым соперником надо стараться биться на поле, но грубости желательно не допускать. В данном случае была небольшая нервозность, перепалки. Благо, игру закончили в хорошем настроении, все остались довольны качественным спаррингом", - сказал Тимощук.
Товарищеская встреча между "Зенитом" и Краснодаром" в рамках зимних сборов состоялась вчера, 17 февраля. Игра проходила в Дубае (ОАЭ) и завершилась победой петербургской команды с минимальным счетом 1:0. Матч проходил в формате двух таймов по 45 минут и еще один - 30. Победный мяч на 29-й минуте забил нападающий сине-бело-голубых Максим Глушенков.
Напомним, команды ранее встречались в рамках турнира Зимний кубок РПЛ. Тогда победу одержала команда Мурада Мусаева со счетом 3:0.
Источник: "Матч ТВ"