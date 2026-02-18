Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
АтлетикоНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Буде-Глимт
23:00
ИнтерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 1 2 1
КайсарЗавершен
Ахмат
1 - 2 1 2
ТоболЗавершен
ЦСКА
16:00
РостовНе начат
Балтика
17:00
АхматНе начат

"Какие-то моменты получались даже чересчур". Тимощук - о грубости в матче с "Краснодаром"

Помощник главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук поделился мыслями о товарищеской игре против "Краснодара" (1:0).
Фото: ФК "Зенит"
"По настрою и накалу игра получилась как официальная. Какие-то моменты в плане грубости получались даже чересчур. Но и нам нужно было играть жестко.

Думаю, с любым соперником надо стараться биться на поле, но грубости желательно не допускать. В данном случае была небольшая нервозность, перепалки. Благо, игру закончили в хорошем настроении, все остались довольны качественным спаррингом", - сказал Тимощук.

Товарищеская встреча между "Зенитом" и Краснодаром" в рамках зимних сборов состоялась вчера, 17 февраля. Игра проходила в Дубае (ОАЭ) и завершилась победой петербургской команды с минимальным счетом 1:0. Матч проходил в формате двух таймов по 45 минут и еще один - 30. Победный мяч на 29-й минуте забил нападающий сине-бело-голубых Максим Глушенков.

Напомним, команды ранее встречались в рамках турнира Зимний кубок РПЛ. Тогда победу одержала команда Мурада Мусаева со счетом 3:0.

Источник: "Матч ТВ"

