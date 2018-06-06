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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Вице-президент РФС: не хочу обидеть болельщиков, но размышлять о тактике не их забота
Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал перспективы сборной России на ЧМ-2018.
"Чем меньше будет паники у журналистов, болельщиков, тем будет лучше. Сборную нужно поддержать, а не паниковать. Мы вообще не привыкли паниковать, особенно я. Давайте хотя бы морально обретем внутреннюю уверенность и поможем нашей команде.
По поводу болельщиков. Мне вспоминается ситуация со Сколари, когда он тренировал Бразилию. Тогда он сказал: "Мне сложно тренировать Бразилию, потому что каждая кухарка знает, как использовать схемы игры в футбол".
Я не хочу огорчить и обидеть наших болельщиков, но о схемах игры и тактике должны думать в первую очередь профессионалы. Понимаю, что каждому болельщику хочется видеть результат уже сейчас, но он будет виден на чемпионате мира.
Поэтому надо спокойно к нему готовиться, морально помогать и не раскачивать ту лодку, которая плывет к началу чемпионата мира", - цитирует Анохина "Спорт-Экспресс".
"Чем меньше будет паники у журналистов, болельщиков, тем будет лучше. Сборную нужно поддержать, а не паниковать. Мы вообще не привыкли паниковать, особенно я. Давайте хотя бы морально обретем внутреннюю уверенность и поможем нашей команде.
По поводу болельщиков. Мне вспоминается ситуация со Сколари, когда он тренировал Бразилию. Тогда он сказал: "Мне сложно тренировать Бразилию, потому что каждая кухарка знает, как использовать схемы игры в футбол".
Я не хочу огорчить и обидеть наших болельщиков, но о схемах игры и тактике должны думать в первую очередь профессионалы. Понимаю, что каждому болельщику хочется видеть результат уже сейчас, но он будет виден на чемпионате мира.
Поэтому надо спокойно к нему готовиться, морально помогать и не раскачивать ту лодку, которая плывет к началу чемпионата мира", - цитирует Анохина "Спорт-Экспресс".
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