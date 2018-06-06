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Вице-президент РФС: не хочу обидеть болельщиков, но размышлять о тактике не их забота

Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал перспективы сборной России на ЧМ-2018.

"Чем меньше будет паники у журналистов, болельщиков, тем будет лучше. Сборную нужно поддержать, а не паниковать. Мы вообще не привыкли паниковать, особенно я. Давайте хотя бы морально обретем внутреннюю уверенность и поможем нашей команде.

По поводу болельщиков. Мне вспоминается ситуация со Сколари, когда он тренировал Бразилию. Тогда он сказал: "Мне сложно тренировать Бразилию, потому что каждая кухарка знает, как использовать схемы игры в футбол".

Я не хочу огорчить и обидеть наших болельщиков, но о схемах игры и тактике должны думать в первую очередь профессионалы. Понимаю, что каждому болельщику хочется видеть результат уже сейчас, но он будет виден на чемпионате мира.

Поэтому надо спокойно к нему готовиться, морально помогать и не раскачивать ту лодку, которая плывет к началу чемпионата мира", - цитирует Анохина "Спорт-Экспресс".
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:40
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11
(3)
№11 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 12:50) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чем меньше будет паники у журналистов, болельщиков, тем будет лучше

А у кого паника? болельщики смотрят на игру команды и плюются, а паника - это когда у тебя последние деньги отбирают...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№10 Написал: Бриг (Сегодня, 12:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Понятное дело ему виднее, но столько времени не радовать победами это как..?
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№9 Написал: Asking (Сегодня, 12:33) #
  • 0
  •  (4)

Тогда вы, мля, хоть раз из группы выйдите сперва. А то ваш профессионализм видите только вы сами. Если к тебе, м*даку, придет сантехник и семь раз подряд не сможет унитаз прикрутить, а потом заявит - не лезь. дядя, я ж профи - ты ему платить будешь, за то, что он - профи, а унитаз не прикручен? Так ты, говноед, живешь на деньги именно этих болельщиков, равно как тренер, сборная, и все ее схемы, это мы тебе платим, спрашивается, с какого хера?!!!


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:28) #
  • +3
  •  (3)

должны думать в первую очередь профессионалы. Понимаю, что каждому болельщику

Шашлычники у нас теперь называются профессионалами.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 12:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
ну холопы че, как в говну властьимущие относятся, им ж это позволяется
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№6 Написал: Академия (Сегодня, 12:09) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Рубин»
профессионалы млять
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
№5 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:56) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Рубин»
Они, су_ки, Аршавина слили за его откровения, но сами гораздо большие уебашки!!!


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:53) #
  • +2
  •  (2)

А вот если результат будет неудовлетворительный,то с таких горе-чиновников надо удерживать потраченные деньги
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: паровоз (Сегодня, 11:50) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Анохин, ты окуел?! 700 миллиардов потрачено на ЧМ для бенефиса усатого нарцисса?!
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 11:49) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Что-то знакомое..."То, что мы не оправдали ваши ожидания – это не наши проблемы. Это ваши проблемы."
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№1 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 11:42) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
то-то я думаю, почему чудаки обворовывающие страну управляют государством..
наверное потому что они высшая каста, им можно, они могут и умеют..


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
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