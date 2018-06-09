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Президент УЕФА: Мутко просто влюблен в футбол
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил о готовности России принять ЧМ-2018.
"Россия на 100% готова принять чемпионат мира. Не сомневаюсь, что страна на высоком уровне организует праздник для всех болельщиков, которые приедут на турнир. Я уверен, что это будет успешный чемпионат мира, который запомнится на долгие годы.
В этом огромная заслуга Виталия Мутко. Он вложил много энергии и усилий, чтобы скоординировать работу, реализовать много инфраструктурных проектов к чемпионату мира. У него огромное желание доказать, что Россия может блестяще организовать столь престижный футбольный турнир. В этом ему помогал и оргкомитет чемпионата мира, операционное управление которым осуществляет Алексей Сорокин, еще один профессионал высочайшего уровня.
На мой взгляд, Мутко просто влюблен в футбол, и он всегда будет уделять много времени и усилий для его развития в России", - цитирует Чеферина ТАСС
"Россия на 100% готова принять чемпионат мира. Не сомневаюсь, что страна на высоком уровне организует праздник для всех болельщиков, которые приедут на турнир. Я уверен, что это будет успешный чемпионат мира, который запомнится на долгие годы.
В этом огромная заслуга Виталия Мутко. Он вложил много энергии и усилий, чтобы скоординировать работу, реализовать много инфраструктурных проектов к чемпионату мира. У него огромное желание доказать, что Россия может блестяще организовать столь престижный футбольный турнир. В этом ему помогал и оргкомитет чемпионата мира, операционное управление которым осуществляет Алексей Сорокин, еще один профессионал высочайшего уровня.
На мой взгляд, Мутко просто влюблен в футбол, и он всегда будет уделять много времени и усилий для его развития в России", - цитирует Чеферина ТАСС
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