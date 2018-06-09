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Президент УЕФА: Мутко просто влюблен в футбол

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил о готовности России принять ЧМ-2018.

"Россия на 100% готова принять чемпионат мира. Не сомневаюсь, что страна на высоком уровне организует праздник для всех болельщиков, которые приедут на турнир. Я уверен, что это будет успешный чемпионат мира, который запомнится на долгие годы.

В этом огромная заслуга Виталия Мутко. Он вложил много энергии и усилий, чтобы скоординировать работу, реализовать много инфраструктурных проектов к чемпионату мира. У него огромное желание доказать, что Россия может блестяще организовать столь престижный футбольный турнир. В этом ему помогал и оргкомитет чемпионата мира, операционное управление которым осуществляет Алексей Сорокин, еще один профессионал высочайшего уровня.

На мой взгляд, Мутко просто влюблен в футбол, и он всегда будет уделять много времени и усилий для его развития в России", - цитирует Чеферина ТАСС
Теги: Мутко
Сегодня, 20:15
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(2)
№4 Написал: Asking (Сегодня, 20:27) #
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online

Бабы-то не дают...


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 20:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
так он вроде теперь в строительство влюблен должен быть
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: Fen (Сегодня, 20:23) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
А полюбливает фанатов
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:21) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как маньяк влюблен в жертву.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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