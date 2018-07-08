Илья Кутепов: прошли хороший путь, а на большее, видимо, пока не готовы

Защитник сборной России Илья Кутепов после поражения от Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по итогам серии пенальти поделился своими впечатлениями от турнира и предсказал его победителя, передаёт из Сочи- Да, путь хороший был пройден. Можно было запрыгнуть ещё выше, но так сложилось. Видимо, на большее мы пока не готовы.- Может, это и комплимент, но я не один играл, мы играли командой, поэтому здесь нельзя выделять кого-то конкретного. Все старались и бились. Результат пришёл, потому что мы были командой.- Ничего, мы просто ждали, когда наши ребята с допинга вернутся. Федя Кудряшов был последним, его дождались и вышли.- Через 2 или 4 года и посмотрим. Пока тяжело сказать.- Я думаю, он уже есть. Мне доходит информация, что детки выстраиваются в очередь в футбольные школы. Это хороший знак, значит, подрастающее поколение тоже будет стремиться идти в футбол.- Я думаю, Франция