Павел Погребняк: видимо, Смолов хотел запомниться, а получилось как-то некрасиво

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Павел Погребняк: видимо, Смолов хотел запомниться, а получилось как-то некрасиво

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал поражение россиян от команды Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) в матче 1/4 финала ЧМ-2018.

"Эмоции двоякие. С одной стороны, можно сказать, что перевыполнили задачу. Дошли туда, где нас не ждали. А с другой стороны, чувство обиды осталось. На 114-й минуте отыграться, проиграть в пенальти. Причём некоторые люди очень несобранно подошли к этим ударам. А в целом гордимся сборной, они молодцы. Нет претензий никаких. Просто обидно, ведь можно было рассчитывать на большее, хотя этого никто не ждал.

Смолов подходил к чемпионату мира в роли лидера сборной и первым нападающим. Все ждали голов и трансфера в Европу. Но футбол — непредсказуемый вид спорта. Всё поменялось за пять минут. Не думаю, что перегорел. Ему нужен был гол, чтобы почувствовать свои силы, не пошла игра. Но, выходя на замену, он делал своё дело и помогал сборной. Почему он ударил черпачком в серии пенальти? Если бы забил, никто бы слова не сказал. Видимо, хотел как лучше, запомниться. А получилось как-то некрасиво", - цитирует Погребняка "Чемпионат.сом".
Теги: Погребняк Смолов Сборная России
Сегодня, 12:10
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9
(2)
№9 Написал: Alter ego (Сегодня, 14:00) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бриг,
в том то и дело
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№8 Написал: nami-sv (Сегодня, 13:32) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Хотеть нужно было в матчах за страну.Этого синего проштамповку в футболке сборной больше видеть не хочу.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№7 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 13:26) #
  • 0
  •  (2)

Федя думал о себе, плэтому критика в его адрес абсолютно справедлива.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 12:34) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Alter ego
Смолов - наш Герострат.

Так Герострата никто не забыл, до сих пор вспоминают...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№5 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 12:29) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: TAJIRAT
у нас была КОМАНДА плюс Смолов



Минус Смолов
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№4 Написал: Alter ego (Сегодня, 12:28) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Смолов - наш Герострат. Все будем пытаться забыть, но такое не забудешь
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: TAJIRAT татарстан (Сегодня, 12:27) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
у нас была КОМАНДА плюс Смолов
Регистрация: 12.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: casabl (Сегодня, 12:18) #
  • +6
  •  (8)

Хотел тихо пукнуть, но сильно перенапрягся и обоцрался.
Лучше бы Дзюба все таймы пахал.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: K I N G Краснодар (Сегодня, 12:17) #
  • +5
  •  (5)

Хотел - и запомнился!


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"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью." (с) Фаина Раневская
Регистрация: 25.06.2009 [жалоба]
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