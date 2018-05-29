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Мастер-класс. Роберто Манчини показывает, как обыграть Саудовскую Аравию
Вчера первый соперник сборной России на групповом этапе ЧМ 2018 провел довольно интересный и содержательный контрольный матч против сборной Италии. Rusfootball.info анализирует сильные и слабые стороны сборной Саудовской Аравии.
Судебные иски против Серхио Рамоса, трагедия Лориса Кариуса и чудо имени Гарета Бэйла в последнее время поглотили футбольную общественность целиком и полностью, из-за чего грядущий чемпионат мира как-то отошел на второй план. Поэтому вчерашние матчи сборных стали чем-то вроде глотка свежего воздуха и своеобразным первым шагом навстречу тому самому праздничному настроению, которым традиционно славится мундиаль.
Внимание российской публики было приковано к игре нашего соперника по группе, сборной Саудовской Аравии, против сборной Италии, которая проводила свой первый матч после рокового противостояния с шведами. Так еще и под руководством хорошо знакомого нам Роберто Манчини. Что ж, Мистер снова дал нам хороший повод поговорить о футболе.
Для нашей сборной есть как хорошие, так и плохие новости. Начнем с хороших:
Слабые стороны сборной Саудовской Аравии
1) Игра под прессингом
Несмотря на достаточно большой процент владения мячом в первом тайме (по итогам матча он вообще достиг 50%), саудиты имели серьезные проблемы с построением атак в начале игры. Как правило, весь контроль приходился на поперечные передачи между двойкой центральных защитников и опускающимся под розыгрыш опорным полузащитником. Как только больше 3 игроков соперника вступало в персонально ориентированный прессинг на чужой половине поля (а точнее, на 1/4 поля), защитники сразу же выбивали мяч вперед. Чаще всего, это были выносы либо в борьбу единственному форварду, либо включавшимся высоко фланговым защитникам. Разумеется, успешных передач было крайне мало, и большинство таких выносов было безадресным.
Вот типичная ситуация успешного прессинга итальянцев:
То же самое касается и прессинга в центральной зоне или на флангах. Вот пример, где правый защитник аравийцев Ясир Аль-Шахрани теряет мяч в стрессовой ситуации, отдавая передачу в центр, которую перехватит грамотно расположившийся Балотелли:
После забитого мяча итальянцы сели на свою половину поля и начали встречать соперника только в районе центральной линии. При этом игроки Саудовской Аравии никак не могли построить атаку, сбиваясь U-образную траекторию передач (ЛЗ-ЦЗ-ЦЗ-ПЗ и наоборот).
Редкие действия на чужой половине поля и грамотные открывания полузащитников заканчивались неудачной обработкой мяча и дальнейшей потерей вследствие грамотного коллективного отбора:
2) Игра между линиями
Этот пункт нет необходимости описывать детально, поскольку в этом компоненте саудиты играли вчера не просто плохо, а ужасно (особенно в первом тайме). Что сразу просекли атакующие хавбеки итальянцев и прочно обосновались в зоне 14.
Вот пример типичной атаки итальянцев в первом тайме:
Политано грамотно открывается и получает передачу под правую ногу от Жоржиньо. Передача отрезает всю центральную линию (в том числе, опорного полузащитника саудитов, который поздно опустился к Политано и перекрыл только левую часть).
Точно так же зародилась и опаснейшая атака итальянцев в первом тайме. Сначала Балотелли опустился в глубину (делал он это крайне часто) и здорово развил атаку разрезающим пасом в зону между линиями:
А затем Лоренцо Пеллегрини резко перевел нас к еще одной проблеме сборной Саудовской Аравии…
3) Зоны за спинами фланговых защитников
Так закончился эпизод, который мы подробно разбирали выше:
В этом моменте Кришито без сопротивлений зарядил в перекладину, и только чудо спасло саудитов от второго мяча.
И таких эпизодов в игре было также очень много. Крайние защитники Саудовской Аравии действуют очень высоко и принимают много диагоналей от центральных защитников, однако очень часто не успевают вернуться, особенно после проигранных подборов.
Типичный пример. Балотелли грамотно принимает мяч и отдает красивейшую передачу пяткой во фланг Инсинье. При этом уже в момент приема мяча Марио, Лоренцо опережает своего визави и на всех парах мчит в оголенный фланг. Который не страхует опорный полузащитник саудитов, отвлеченный грамотным открыванием Пеллегрини:
Кроме того, периодически фланговики аравийцев включали "режим Комбарова" и неудачно выбрасывались в прессинг. Такое действие правого защитника и помогло зародиться атаке итальянцев, которая привела к роковому для саудитов угловому во втором тайме.
Как раз об угловых мы поговорим подробнее в следующем пункте.
4) Игра на стандартах и при верховых единоборствах
Подавляющее большинство угловых ударов, исполненных итальянцами, заканчивалось опасными моментами. В том числе, второй забитый мяч Андреа Белотти, а также удар через себя в исполнении Романьоли. С первых же минут было заметно, что центральные защитники и вратарь действуют не согласованно. Наиболее показателен как раз эпизод со вторым мячом итальянцев:
На скриншоте отчетливо видно, что Белотти стоит без плотной опеки и имеет возможность для рывка и прыжка. Разумеется, следует точная подача в его адрес, которую он реализует (с добивания).
Проблему плохой игры в верховой борьбе можно также увидеть и на примере первого мяча, забитого Балотелли:
Мало того, что центральный защитник скидывает мяч в пустую зону через центр в совершенно безобидной ситуации после длинной подачи Бонуччи. Так еще и игроки подбора дают спокойно принять Балотелли мяч, обработать его под удобную ногу и пробить. В ближний угол, чему вратарь, опять же, почему-то не смог помешать.
Сильные стороны сборной Саудовской Аравии
1) Тактические перестроения
Сильных сторон у команды оказалось гораздо меньше. Эта часть разбора будет в разы короче и с гораздо меньшим количеством скриншотов игры. Все опасные моменты (в том числе, забитый мяч), созданные Саудовской Аравией, были следствием грубейших привозов со стороны итальянцев. Более того, на 60-ой минуте Манчини начал массово менять игроков атаки и середины поля, что сказалось на качестве прессинга. Благодаря такому развитию саудиты получили больше возможностей для продвижения мяча вперед.
Однако, были и интересные тактические решения. Например, во втором тайме фланговые защитники саудитов стали чаще опускаться в полуфланг для розыгрыша мяча, что позволило шире растягивать оборонительные линии соперника и создать несколько опасных подходов. Например, в данной ситуации левый защитник оперативно двигает мяч в полуфланговой зоне:
А в этой ситуации через полуфланг атаку развивает уже правый фланговый защитник:
2) Физическая подготовка
Когда недавно Юрий Жирков поделился своим впечатлением о выносливости игроков Саудовской Аравии, он не слукавил. Команда действительно неплохо готова физически, и именно за счет этого преимущества ей удалось не только не проиграть крупно мастеровитым итальянцам, но и даже забить мяч и создать несколько интересных ситуаций.
Кроме того, при наличии свободы саудиты достаточно быстро обращаются с мячом, что может стать серьезной проблемой для наших игроков обороны. Особенно это касается игроков атаки и фланговых защитников сборной Саудовской Аравии.
Вывод
Если судить не по счету, а конкретно по игровым моментам, то на фоне итальянцев Саудовская Аравия не показалась грозным и мастеровитым соперником. При этом важно, что команда не расклеилась после двух пропущенных мячей и даже могла сравнять счет (хоть и не без помощи самих итальянцев).
--
В матче с Саудовской Аравией самая главная задача – играть как можно быстрее и стараться встречать соперника на их половине поля. При организованном высоком прессинге саудиты много теряют мяч и не могут быстро перестроиться после этих потерь, чем можно и нужно пользоваться.
Но не менее важно быть максимально сконцентрированными. Пропущенный итальянцами мяч наглядно подтверждает, что даже соперник среднего уровня мастерства не откажется от щедрых подарков.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
Судебные иски против Серхио Рамоса, трагедия Лориса Кариуса и чудо имени Гарета Бэйла в последнее время поглотили футбольную общественность целиком и полностью, из-за чего грядущий чемпионат мира как-то отошел на второй план. Поэтому вчерашние матчи сборных стали чем-то вроде глотка свежего воздуха и своеобразным первым шагом навстречу тому самому праздничному настроению, которым традиционно славится мундиаль.
Внимание российской публики было приковано к игре нашего соперника по группе, сборной Саудовской Аравии, против сборной Италии, которая проводила свой первый матч после рокового противостояния с шведами. Так еще и под руководством хорошо знакомого нам Роберто Манчини. Что ж, Мистер снова дал нам хороший повод поговорить о футболе.
Для нашей сборной есть как хорошие, так и плохие новости. Начнем с хороших:
Слабые стороны сборной Саудовской Аравии
1) Игра под прессингом
Несмотря на достаточно большой процент владения мячом в первом тайме (по итогам матча он вообще достиг 50%), саудиты имели серьезные проблемы с построением атак в начале игры. Как правило, весь контроль приходился на поперечные передачи между двойкой центральных защитников и опускающимся под розыгрыш опорным полузащитником. Как только больше 3 игроков соперника вступало в персонально ориентированный прессинг на чужой половине поля (а точнее, на 1/4 поля), защитники сразу же выбивали мяч вперед. Чаще всего, это были выносы либо в борьбу единственному форварду, либо включавшимся высоко фланговым защитникам. Разумеется, успешных передач было крайне мало, и большинство таких выносов было безадресным.
Вот типичная ситуация успешного прессинга итальянцев:
То же самое касается и прессинга в центральной зоне или на флангах. Вот пример, где правый защитник аравийцев Ясир Аль-Шахрани теряет мяч в стрессовой ситуации, отдавая передачу в центр, которую перехватит грамотно расположившийся Балотелли:
После забитого мяча итальянцы сели на свою половину поля и начали встречать соперника только в районе центральной линии. При этом игроки Саудовской Аравии никак не могли построить атаку, сбиваясь U-образную траекторию передач (ЛЗ-ЦЗ-ЦЗ-ПЗ и наоборот).
Редкие действия на чужой половине поля и грамотные открывания полузащитников заканчивались неудачной обработкой мяча и дальнейшей потерей вследствие грамотного коллективного отбора:
2) Игра между линиями
Этот пункт нет необходимости описывать детально, поскольку в этом компоненте саудиты играли вчера не просто плохо, а ужасно (особенно в первом тайме). Что сразу просекли атакующие хавбеки итальянцев и прочно обосновались в зоне 14.
Вот пример типичной атаки итальянцев в первом тайме:
Политано грамотно открывается и получает передачу под правую ногу от Жоржиньо. Передача отрезает всю центральную линию (в том числе, опорного полузащитника саудитов, который поздно опустился к Политано и перекрыл только левую часть).
Точно так же зародилась и опаснейшая атака итальянцев в первом тайме. Сначала Балотелли опустился в глубину (делал он это крайне часто) и здорово развил атаку разрезающим пасом в зону между линиями:
А затем Лоренцо Пеллегрини резко перевел нас к еще одной проблеме сборной Саудовской Аравии…
3) Зоны за спинами фланговых защитников
Так закончился эпизод, который мы подробно разбирали выше:
В этом моменте Кришито без сопротивлений зарядил в перекладину, и только чудо спасло саудитов от второго мяча.
И таких эпизодов в игре было также очень много. Крайние защитники Саудовской Аравии действуют очень высоко и принимают много диагоналей от центральных защитников, однако очень часто не успевают вернуться, особенно после проигранных подборов.
Типичный пример. Балотелли грамотно принимает мяч и отдает красивейшую передачу пяткой во фланг Инсинье. При этом уже в момент приема мяча Марио, Лоренцо опережает своего визави и на всех парах мчит в оголенный фланг. Который не страхует опорный полузащитник саудитов, отвлеченный грамотным открыванием Пеллегрини:
Кроме того, периодически фланговики аравийцев включали "режим Комбарова" и неудачно выбрасывались в прессинг. Такое действие правого защитника и помогло зародиться атаке итальянцев, которая привела к роковому для саудитов угловому во втором тайме.
Как раз об угловых мы поговорим подробнее в следующем пункте.
4) Игра на стандартах и при верховых единоборствах
Подавляющее большинство угловых ударов, исполненных итальянцами, заканчивалось опасными моментами. В том числе, второй забитый мяч Андреа Белотти, а также удар через себя в исполнении Романьоли. С первых же минут было заметно, что центральные защитники и вратарь действуют не согласованно. Наиболее показателен как раз эпизод со вторым мячом итальянцев:
На скриншоте отчетливо видно, что Белотти стоит без плотной опеки и имеет возможность для рывка и прыжка. Разумеется, следует точная подача в его адрес, которую он реализует (с добивания).
Проблему плохой игры в верховой борьбе можно также увидеть и на примере первого мяча, забитого Балотелли:
Мало того, что центральный защитник скидывает мяч в пустую зону через центр в совершенно безобидной ситуации после длинной подачи Бонуччи. Так еще и игроки подбора дают спокойно принять Балотелли мяч, обработать его под удобную ногу и пробить. В ближний угол, чему вратарь, опять же, почему-то не смог помешать.
Сильные стороны сборной Саудовской Аравии
1) Тактические перестроения
Сильных сторон у команды оказалось гораздо меньше. Эта часть разбора будет в разы короче и с гораздо меньшим количеством скриншотов игры. Все опасные моменты (в том числе, забитый мяч), созданные Саудовской Аравией, были следствием грубейших привозов со стороны итальянцев. Более того, на 60-ой минуте Манчини начал массово менять игроков атаки и середины поля, что сказалось на качестве прессинга. Благодаря такому развитию саудиты получили больше возможностей для продвижения мяча вперед.
Однако, были и интересные тактические решения. Например, во втором тайме фланговые защитники саудитов стали чаще опускаться в полуфланг для розыгрыша мяча, что позволило шире растягивать оборонительные линии соперника и создать несколько опасных подходов. Например, в данной ситуации левый защитник оперативно двигает мяч в полуфланговой зоне:
А в этой ситуации через полуфланг атаку развивает уже правый фланговый защитник:
2) Физическая подготовка
Когда недавно Юрий Жирков поделился своим впечатлением о выносливости игроков Саудовской Аравии, он не слукавил. Команда действительно неплохо готова физически, и именно за счет этого преимущества ей удалось не только не проиграть крупно мастеровитым итальянцам, но и даже забить мяч и создать несколько интересных ситуаций.
Кроме того, при наличии свободы саудиты достаточно быстро обращаются с мячом, что может стать серьезной проблемой для наших игроков обороны. Особенно это касается игроков атаки и фланговых защитников сборной Саудовской Аравии.
Вывод
Если судить не по счету, а конкретно по игровым моментам, то на фоне итальянцев Саудовская Аравия не показалась грозным и мастеровитым соперником. При этом важно, что команда не расклеилась после двух пропущенных мячей и даже могла сравнять счет (хоть и не без помощи самих итальянцев).
--
В матче с Саудовской Аравией самая главная задача – играть как можно быстрее и стараться встречать соперника на их половине поля. При организованном высоком прессинге саудиты много теряют мяч и не могут быстро перестроиться после этих потерь, чем можно и нужно пользоваться.
Но не менее важно быть максимально сконцентрированными. Пропущенный итальянцами мяч наглядно подтверждает, что даже соперник среднего уровня мастерства не откажется от щедрых подарков.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
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