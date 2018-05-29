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Мастер-класс. Роберто Манчини показывает, как обыграть Саудовскую Аравию

Вчера первый соперник сборной России на групповом этапе ЧМ 2018 провел довольно интересный и содержательный контрольный матч против сборной Италии. Rusfootball.info анализирует сильные и слабые стороны сборной Саудовской Аравии.


Судебные иски против Серхио Рамоса, трагедия Лориса Кариуса и чудо имени Гарета Бэйла в последнее время поглотили футбольную общественность целиком и полностью, из-за чего грядущий чемпионат мира как-то отошел на второй план. Поэтому вчерашние матчи сборных стали чем-то вроде глотка свежего воздуха и своеобразным первым шагом навстречу тому самому праздничному настроению, которым традиционно славится мундиаль.

Внимание российской публики было приковано к игре нашего соперника по группе, сборной Саудовской Аравии, против сборной Италии, которая проводила свой первый матч после рокового противостояния с шведами. Так еще и под руководством хорошо знакомого нам Роберто Манчини. Что ж, Мистер снова дал нам хороший повод поговорить о футболе.

Для нашей сборной есть как хорошие, так и плохие новости. Начнем с хороших:

Слабые стороны сборной Саудовской Аравии

1) Игра под прессингом
Несмотря на достаточно большой процент владения мячом в первом тайме (по итогам матча он вообще достиг 50%), саудиты имели серьезные проблемы с построением атак в начале игры. Как правило, весь контроль приходился на поперечные передачи между двойкой центральных защитников и опускающимся под розыгрыш опорным полузащитником. Как только больше 3 игроков соперника вступало в персонально ориентированный прессинг на чужой половине поля (а точнее, на 1/4 поля), защитники сразу же выбивали мяч вперед. Чаще всего, это были выносы либо в борьбу единственному форварду, либо включавшимся высоко фланговым защитникам. Разумеется, успешных передач было крайне мало, и большинство таких выносов было безадресным.

Вот типичная ситуация успешного прессинга итальянцев:

Мастер-класс. Роберто Манчини показывает, как обыграть Саудовскую Аравию

То же самое касается и прессинга в центральной зоне или на флангах. Вот пример, где правый защитник аравийцев Ясир Аль-Шахрани теряет мяч в стрессовой ситуации, отдавая передачу в центр, которую перехватит грамотно расположившийся Балотелли:



После забитого мяча итальянцы сели на свою половину поля и начали встречать соперника только в районе центральной линии. При этом игроки Саудовской Аравии никак не могли построить атаку, сбиваясь U-образную траекторию передач (ЛЗ-ЦЗ-ЦЗ-ПЗ и наоборот).

Редкие действия на чужой половине поля и грамотные открывания полузащитников заканчивались неудачной обработкой мяча и дальнейшей потерей вследствие грамотного коллективного отбора:



2) Игра между линиями
Этот пункт нет необходимости описывать детально, поскольку в этом компоненте саудиты играли вчера не просто плохо, а ужасно (особенно в первом тайме). Что сразу просекли атакующие хавбеки итальянцев и прочно обосновались в зоне 14.

Вот пример типичной атаки итальянцев в первом тайме:



Политано грамотно открывается и получает передачу под правую ногу от Жоржиньо. Передача отрезает всю центральную линию (в том числе, опорного полузащитника саудитов, который поздно опустился к Политано и перекрыл только левую часть).

Точно так же зародилась и опаснейшая атака итальянцев в первом тайме. Сначала Балотелли опустился в глубину (делал он это крайне часто) и здорово развил атаку разрезающим пасом в зону между линиями:



А затем Лоренцо Пеллегрини резко перевел нас к еще одной проблеме сборной Саудовской Аравии…

3) Зоны за спинами фланговых защитников

Так закончился эпизод, который мы подробно разбирали выше:



В этом моменте Кришито без сопротивлений зарядил в перекладину, и только чудо спасло саудитов от второго мяча.

И таких эпизодов в игре было также очень много. Крайние защитники Саудовской Аравии действуют очень высоко и принимают много диагоналей от центральных защитников, однако очень часто не успевают вернуться, особенно после проигранных подборов.

Типичный пример. Балотелли грамотно принимает мяч и отдает красивейшую передачу пяткой во фланг Инсинье. При этом уже в момент приема мяча Марио, Лоренцо опережает своего визави и на всех парах мчит в оголенный фланг. Который не страхует опорный полузащитник саудитов, отвлеченный грамотным открыванием Пеллегрини:



Кроме того, периодически фланговики аравийцев включали "режим Комбарова" и неудачно выбрасывались в прессинг. Такое действие правого защитника и помогло зародиться атаке итальянцев, которая привела к роковому для саудитов угловому во втором тайме.



Как раз об угловых мы поговорим подробнее в следующем пункте.

4) Игра на стандартах и при верховых единоборствах
Подавляющее большинство угловых ударов, исполненных итальянцами, заканчивалось опасными моментами. В том числе, второй забитый мяч Андреа Белотти, а также удар через себя в исполнении Романьоли. С первых же минут было заметно, что центральные защитники и вратарь действуют не согласованно. Наиболее показателен как раз эпизод со вторым мячом итальянцев:



На скриншоте отчетливо видно, что Белотти стоит без плотной опеки и имеет возможность для рывка и прыжка. Разумеется, следует точная подача в его адрес, которую он реализует (с добивания).

Проблему плохой игры в верховой борьбе можно также увидеть и на примере первого мяча, забитого Балотелли:



Мало того, что центральный защитник скидывает мяч в пустую зону через центр в совершенно безобидной ситуации после длинной подачи Бонуччи. Так еще и игроки подбора дают спокойно принять Балотелли мяч, обработать его под удобную ногу и пробить. В ближний угол, чему вратарь, опять же, почему-то не смог помешать.

Сильные стороны сборной Саудовской Аравии

1) Тактические перестроения
Сильных сторон у команды оказалось гораздо меньше. Эта часть разбора будет в разы короче и с гораздо меньшим количеством скриншотов игры. Все опасные моменты (в том числе, забитый мяч), созданные Саудовской Аравией, были следствием грубейших привозов со стороны итальянцев. Более того, на 60-ой минуте Манчини начал массово менять игроков атаки и середины поля, что сказалось на качестве прессинга. Благодаря такому развитию саудиты получили больше возможностей для продвижения мяча вперед.

Однако, были и интересные тактические решения. Например, во втором тайме фланговые защитники саудитов стали чаще опускаться в полуфланг для розыгрыша мяча, что позволило шире растягивать оборонительные линии соперника и создать несколько опасных подходов. Например, в данной ситуации левый защитник оперативно двигает мяч в полуфланговой зоне:



А в этой ситуации через полуфланг атаку развивает уже правый фланговый защитник:



2) Физическая подготовка
Когда недавно Юрий Жирков поделился своим впечатлением о выносливости игроков Саудовской Аравии, он не слукавил. Команда действительно неплохо готова физически, и именно за счет этого преимущества ей удалось не только не проиграть крупно мастеровитым итальянцам, но и даже забить мяч и создать несколько интересных ситуаций.

Кроме того, при наличии свободы саудиты достаточно быстро обращаются с мячом, что может стать серьезной проблемой для наших игроков обороны. Особенно это касается игроков атаки и фланговых защитников сборной Саудовской Аравии.

Вывод

Если судить не по счету, а конкретно по игровым моментам, то на фоне итальянцев Саудовская Аравия не показалась грозным и мастеровитым соперником. При этом важно, что команда не расклеилась после двух пропущенных мячей и даже могла сравнять счет (хоть и не без помощи самих итальянцев).
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В матче с Саудовской Аравией самая главная задача – играть как можно быстрее и стараться встречать соперника на их половине поля. При организованном высоком прессинге саудиты много теряют мяч и не могут быстро перестроиться после этих потерь, чем можно и нужно пользоваться.

Но не менее важно быть максимально сконцентрированными. Пропущенный итальянцами мяч наглядно подтверждает, что даже соперник среднего уровня мастерства не откажется от щедрых подарков.

Роман Павлюк, Rusfootball.info
Теги: Сборная Саудовской Аравии Сборная Италии Манчини Сборная России
Вчера, 22:46
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